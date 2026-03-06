Il Sangiovese originario del colle Giove di Santarcangelo? Il convegno lancia l'ipotesi

Ottima partecipazione per il seminario di Cittaslow “Vigna, vino e religioni”

Una platea di appassionati, esperti, rappresentanti delle associazioni turistiche e di settore, la presentazione di un nuovo tour cittadino a tema, un focus intrigante sul rapporto fra vigna, vino e religioni e l’impegno ad approfondire la genesi santarcangiolese del Sangiovese: il seminario organizzato ieri (giovedì 6 marzo) da Cittaslow in biblioteca Baldini con la collaborazione del corso di laurea magistrale “Global Food Law: sustainability challenges and innovation” dell’Università di Parma e dell’Amministrazione comunale ha confermato ancora una volta la forte anima enologica di Santarcangelo.

È stato il sindaco Filippo Sacchetti ad aprire gli approfondimenti ricordando come “Friedrich Schürr, glottologo austriaco e grande studioso della lingua romagnola, sosteneva che la denominazione ‘Sangiovese’ derivasse proprio dal Colle Giove” rifacendosi alla leggenda datata XVII secolo. “I frati cappuccini producevano vino rosso e un giorno, un illustre ospite deliziato da qualche calice chiese come si chiamasse mettendo i religiosi in imbarazzo perché non si era mai pensato di dargli un nome, ma con prontezza uno dei frati prendendo spunto dal Colle Giove su cui si trova il convento rispose che il nome era ‘Sanguis Jovis’ (Sangue di Giove) e da allora viene conosciuto con questo appellativo. A noi piace raccontarla così e in ogni leggenda c’è sempre un fondo di verità, i tempi storici del trasferimento del Convento sul colle ad esempio sono proprio quelli” ha aggiunto il primo cittadino, evidenziando come in un ponte fra le varie epoche ancora oggi in quel convento vengano prodotti vino e olio, come poi testimoniato ai presenti da Padre Francesco Pugliese che è il padre guardiano della struttura.

Il professor Giancarlo Anello e il dottor Antonino Finocchiaro, rispettivamente presidente del corso Global Food Law e assegnista di ricerca in Diritto e religione all’Università di Parma, hanno poi guidato i presenti in un ricco percorso storico-culturale sul rapporto tra vino e religione, offrendo spunti di riflessione sul significato simbolico e culturale del vino all’interno delle tradizioni religiose e delle società e suscitando curiosità e un bel dibattito con diversi intervenuti.

Valeria Boschetti, responsabile dell’Ufficio Iat, ha poi presentato il nuovo tour “Fra sacro e profano” a cura della Pro loco, un’esperienza slow a tappe fra varie strutture storiche della città nel segno del vino: dalla Pieve sotto cui sono state rinvenute fornaci romane specializzate nella produzione di anfore da vino alle grotte storicamente luoghi di affinamento per raggiungere infine proprio il convento dei Frati Cappuccini sul colle Giove e chiudere con una degustazione di Sangiovese e prodotti del territorio.

Un momento conviviale come quello che ha concluso il seminario, grazie alla collaborazione della stessa Pro Loco e della Tenuta “I Piccoli Vignaioli” che ha messo a disposizione una sua Rebola e un rosée di Sangiovese molto apprezzati dai partecipanti.

“Il vino è anche uno dei driver turistici della nostra città e sono tanti i momenti durante l’anno che lo vedono protagonista anche al di là di ‘Calici Santarcangelo’ che ne è il trionfo. Lavoreremo sempre più su questa direttrice e ringrazio tutti gli intervenuti, fra cui i vertici della Strada dei Vini e dei Sapori di cui siamo soci e con cui collaboriamo sugli eventi che hanno portato il loro contributo e una bella testimonianza a questo appuntamento. E ringrazio ovviamente Cittaslow e l’Università di Parma, in particolare modo i due docenti che, incuriositi, si sono detti disponibili ad approfondire le origini del nome Sangiovese legate al Colle Giove” conclude Sacchetti.