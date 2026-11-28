Calcio Eccellenza girone B Il Sanpaimola continua a brillare: battuto il Santarcangelo (3-0)

Nell'altro anticipo, la Fratta Terme supera la Valsanterno con lo stesso punteggio

Sanpaimola - Santarcangelo 3-0

SANPAIMOLA: Mordenti, Braccioli, Guidi (14' st Venturelli), Ferretti (28' st Kaluseviko), Alberani, Cortesi, Filippi, El Ghazaly, Pelliconi (30' st Fiori), Taroni (28' st Montuschi), Bugani (14' st Gramellini). A disp.: Francisconi, Di Mauro, Morini, D'Adamo. All.: Sintini.

SANTARCANGELO: Golinucci, Tassinari (13' st Brolli), Pironi, Seye, Cenci, Jaupi, Fuchi (38' st Muratori), Giorgini (13' st Magnani), Foschi, Meloni, De.Capasso (30' st Donnarumma). A disp.: Boujir, Domeniconi, Lepri, Dy.Capasso, Da Rugna. All.: Mastronicola.

ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETI: 7' pt Taroni, 16' st Pelliconi, 19' st Filippi.

AMMONITI: Bugani, Tassinari, Cenci, Jaupi, Giorgini.

CONSELICE Partita a senso unico con il Sanpaimola che apre le marcature già al 7': Taroni risolve un batti e ribatti, calciando di potenza sotto la traversa. Al 30' replica la squadra ospite: Fuchi serve in mezzo Capasso, il tiro viene murato dalla difesa, irrompe Meloni, ma Mordenti si salva. I ravennati gestiscono il finale di tempo, mentre nella ripresa alzano l'intensità di gioco, chiudendo il conto in tre minuti. Al 61' diagonale di Gramellini, Pelliconi corregge in rete. Al 64' Filippi salta due avversari e calcia di potenza sul primo palo, battendo Golinucci complice anche un rimbalzo. Nella parte finale dell'incontro la squadra di casa sfiora il poker, mentre il Santarcangelo non riesce a reagire. Testa alla partita di domenica 13 dicembre al Mazzola, contro il Pietracuta degli ex Guidi, Zanni, Galassi e Fregnani.

Fratta Terme - Valsanterno 3-0

Fratta Terme (3-4-2-1): Lombardi, Pezzi, Crociati, Panzavolta (dall' 83' Siboni), Vukaj, Sedioli, Spadaro (dal 79' Ravaioli) Marozzi, Ndyaie (dal 71' Colli), Montesi (dal 73' Candoli), Ravaglioli (dal 77' Errani). A disp.: Lonzardi, Antonelli, Giunchi, Ghetti. All.: Malandri

Valsanterno (4-3-2-1): Bovo, Castagnini R. (dal 55' Simone) Valentini, Pirazzoli, Alpi, Fiengo (dall' 80 Castagnini G.), Abiba, Strazzari (dal 66' Penazzi), Sona, Galanti (dal 73' Cabina), A.Bovo. A disp.: Bracchetti, Zanini, Benincasa, Marashi. All.: Benazzi

Marcatori: Ravaglioli (F) al 13', Ndyaie (F) al 55', Ravaglioli (F) al 61' Ammoniti: Panzavolta (F), Castagnini R. (V), Sedioli (F), Ndyaie (F).

FRATTA TERME Colpo della squadra di casa, che frena la Valsanterno. Al 13' cross da sinistra di Vukaj, Tommaso Ravaglioli di testa batte Bovo. Tre minuti dopo ci prova Abiba, il tiro è di poco alto sopra la traversa. Ancora Strazzari da fuori al 36', palla di nuovo alta. A inizio ripresa la Fratta raddoppia: punizione dalla trequarti che trova Panzavolta tutto solo sul secondo palo, sponda al centro per l'accorrente Ndyaie che di testa infila Bovo. Al 61' Montesi serve Ravaglioli che è abile a resistere alla carica della difesa, dribblare il diretto marcatore e con un morbido tocco sotto di sinistro depositare in rete il 3-0.