Il Santarcangelo frena l'Ars et Labor, Mezzolara in vetta a +4: il punto sull'Eccellenza Girone B

In zona salvezza, Pietracuta a -1 dalla zona salvezza diretta

Luca Fregnani esordisce sulla panchina del Santarcangelo sfiorando l'impresa al Mazza con l'Ars et Labor Ferrara. Vukaj porta in vantaggio i clementini al 50', nel recupero gli estensi trovano il pari su rigore con Prezzabile. Finisce così 1-1. Lo stop dell'Ars et Labor fa felice il Mezzolara, che regola 2-0 il Faenza grazie a una doppietta di Salonia e aumenta il vantaggio in vetta a 4 punti. Bene il Medicina Fossatone, che espugna 3-0 il campo del Futball Cava Ronco Forlì: apre Amaducci al 39', nella ripresa i gol di Rimini al 79' e Giorgioni all'85'. In chiave salvezza, dopo l'importante vittoria nell'anticipo con la Sampierana, il Pietracuta rimane la prima squadra nei playout, con 22 punti, a -1 dal trio formato da Sant'Agostino, Sanpaimola e Fratta Terme. L'Osteria Grande conquista un prezioso pari per 2-2 con il Massa Lombarda, grazie al gol di Girotti al 91'.

La classifica

Mezzolara 39, Ars et Labor Ferrara 35, Medicina Fossatone e Futball Cava Ronco Forlì 31, Massa Lombarda 30; Sampierana 27, Russi 26, Faenza e Castenaso 25; S.Agostino, Sanpaimola e Fratta Terme 23; Pietracuta 22, Comacchiese 20, Santarcangelo 19, Osteria Grande 16; Solarol o 13, Mesola 12.

Osteria Grande - Massa Lombarda 2-2

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano (19' st Girotti), Tomatis, Stanzani (19' st Monducci), El Archi, Busi, Grazioso, Bilali (35' st Spitz), Cappelletti, Jammeh (32' st Biondelli), Mekhchane. A disp.: Bovo, Landi, Baruzzi, Garetti, Y.Sanguin. All.: Melotti.

MASSA LOMBARDA: Billi, Braccioli, Massueme (33' st Succi), Gadda, Hysa, Brescia (33' st Morara), Simone (40' st Rambelli), Diallo, Colli (13' st El Bouhali), Fogli, Gramellini. A disp.: Calonaci, Barlotti, Bautista, Badiali, Fontana. All.: Giovannini.

ARBITRO: Domeniconi di Faenza.

RETI: 2' pt Cappelletti, 27' pt Diallo, 15' st Gadda (rig.), 46' st Girotti.

AMMONITI: Diallo, Brescia, Stanzani.

Futball Cava Ronco - Medicina Fossatone 0-3

FUTBALL CAVA RONCO (4-4-2): Carroli; Pascucci, Ferrari, Bergamaschi, Raggi; Magnani (14’ st Farabegoli), Delvecchio (9’ st Casadei J.), Garavini, Mantovani (9’ st Sango); Stucchi, Salomone. A disp.: Alpi, Melandri, Medri, Marzocchi, Damiano, Casadei M. All.: Mordini.

MEDICINA FOSSATONE (4-3-3): Aversa; Cavina, Mazza, Ballanti, Ferretti (47’ st Tumminelli); Fini (40’ st Nanetti), Selleri, Suarez (36’ st Bovo); Lanzoni (24’ st Valente), Amaducci (44’ st Giorgioni), Rimini. A disp.: Farina, Di Pasquazio, Liverani, Guidi. All.: Assirelli.

ARBITRO: Antonio Leone di Ferrara. Assistenti: Mattia Sabba (Rimini) e Mario Gesmundo (Ferrara).

MARCATORI: 37’ pt Amaducci (MF), 33’ Fini (MF), 45’ st Giorgioni (MF). ESPULSO: al 25’ st Marzocchi (FCR) per proteste. AMMONITI: Raggi (FCR), Delvecchio (FCR), Magnani (FCR), Ferretti (MF). Recupero: 1’ pt, 5’ st.