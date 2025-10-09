Il Sant'Ermete perde l'allenatore per infortunio: lo sostituisce Nicola Valentini

Rottura del tendine d'Achille per mister Simone Donati. Il portiere Giacomo Tacchi, ex Bellariva, si accasa al Montecalvo. L'attaccante Gori liberato dal Cattolica.

Piove sul bagnato sul S. Ermete che oltre al danno ha subìto anche la beffa domenica nella partita persa 2-1 contro il Victoria. Infatti i verdi non solo hanno incassato due gol nei cinque minuti finali dopo averla sbloccata con Capi. In campo, durante la gara, è successo qualcosa di veramente inusuale con l'allenatore Simone Donati che si è infortunato gravemente in panchina riportando la rottura del tendine d'Achille.

La società, oltre a essere rammaricata per l'accaduto e ad augurare una guarigione più rapida possibile a mister Donati, ribadisce piena fiducia nel suo operato e auspica di poterlo attendere in panchina. Per il momento è stata varata la cosiddetta soluzione interna quindi Nicola Valentini è stato promosso come prima guida del S. Ermete.

Domenica i verdi, reduci da tre ko di fila, sono chiamati a invertire il trend negativo e finalmente possono tornare a casa a tutti gli effetti perché giocheranno al S. Ermete Stadium in via delle Margherite 30 dove finora hanno disputato solamente la gara di esordio vinta 3-1 contro il Gatteo. A far visita ai verdi il Bagno di Romagna che ha sei punti in classifica, tre in più. Inutile dire che il S. Ermete vorrà dare un colpo di spugna al passato e iniziare a risalire la china.

MERCATO Il portiere di esperienza Giacomo Tacchi, ex Bellariva e Gabicce Gradara, è stato tesserato dal Montecalvo, squadra leader del campoionato marchigiano di Prima categoria. Sosistuità il portiere (e allenatore) Francesco Scotti che si è infortunato al ginocchio.

L'attaccante Francesco Gori è stato svincolato dal Cattolica, classe 1989.