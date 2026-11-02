Maratona di New York Il savignanese Ismail El Haissoufi brilla alla Maratona di New York: quarto italiano al traguardo

Il 35enne chiude in 2h29'32" una delle maratone più prestigiose al mondo. Una grande prova di carattere tra freddo e fatica

Dalla Romagna alla Maratona di New York, una delle gare più affascinanti e prestigiose del panorama mondiale. Ismail El Haissoufi, 35 anni di Savignano sul Rubicone, ha firmato una prestazione di grande valore, chiudendo la sua avventura americana in 2h29'32" e conquistando il quarto posto tra gli italiani al traguardo. Una gara affrontata con determinazione, nonostante le difficoltà di un percorso impegnativo e le condizioni incontrate prima della partenza. Per Ismail, che corre praticamente da sempre, la maratona newyorkese rappresentava un appuntamento speciale, capace di regalare emozioni uniche ma anche di mettere a dura prova ogni atleta. La corsa fa parte della sua vita fin da quando era ragazzino. Ogni domenica, da tanti anni, è abitualmente al via delle gare podistiche, ottenendo risultati e piazzamenti di rilievo. Quest'anno veste i colori della Daunia Running, dopo una lunga esperienza con la Rimini Nord di Santarcangelo di Romagna. Nella vita quotidiana è artigiano e lavora come elettricista: una professione che alterna alla passione per la corsa, coltivata con impegno e costanza.

«Un'emozione bellissima, ma il percorso è stato durissimo»

A raccontare le sensazioni della gara è lo stesso El Haissoufi, che non nasconde la soddisfazione per il risultato, pur con un pizzico di rammarico per il tempo finale. «È stata una gara bellissima ed emozionante. Come sappiamo tutti, la Maratona di New York ha qualcosa in più rispetto a tante altre maratone, ma presenta anche un percorso veramente duro, più di quanto mi aspettassi». Ismail era inserito nella prima griglia di partenza, quella arancione, e nei primi 12 chilometri è riuscito a correre insieme ai primi atleti, prima che si formasse il gruppetto con cui ha proseguito la gara. A condizionarlo, però, è stata soprattutto l'attesa prima dello start. «Siamo rimasti fermi per circa tre ore prima della partenza e il freddo si è fatto sentire parecchio. Non c'era la possibilità di scaldarsi: una volta entrati in griglia si era tutti molto vicini, uno attaccato all'altro. Questo mi ha penalizzato perché all'inizio non sono riuscito a correre come volevo. Avevo le gambe congelate e irrigidite e anche i battiti cardiaci rimanevano molto bassi». Nonostante le difficoltà iniziali, la prima parte della maratona aveva fatto sperare in un risultato ancora più importante. L'obiettivo era infatti quello di migliorare il proprio personale e scendere sotto le 2 ore e 26 minuti. «Nella mezza maratona sono passato in 1h12'58" e c'erano tutti i presupposti per arrivare a un tempo intorno alle 2h25'. Purtroppo negli ultimi 15 chilometri ho avuto un po' di crisi. Ho cercato di tenere duro, anche se il ritmo è calato di circa dieci secondi al chilometro. Bisogna considerare che la seconda parte del percorso è anche quella più dura, fino all'ultimo km ero terzo degli italiani, ma quando sono stato superato non avevo più energie per reagire». Un finale in salita, dunque, sia dal punto di vista fisico sia mentale, ma Ismail non ha mollato, portando a termine la sua prova con il tempo di 2h29'32".

«Fino all'ultimo chilometro ero terzo tra gli italiani, ma non avevo più modo di reagire. Alla fine è arrivato questo quarto posto, che resta comunque una grandissima emozione».

Il progetto Run&Smile: sport, benessere e continuità

Accanto ai risultati sportivi, c'è anche il percorso di Ismail all'interno del progetto Team Run&Smile, powered by Il Mondo del Sorriso, una realtà che promuove il movimento e il benessere attraverso la corsa. «Siamo orgogliosi di Ismail – dichiara il dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore de Il Mondo del Sorriso e presidente di Run&Smile –. Una maratona così si costruisce con costanza, ascoltando il proprio corpo e prendendosene cura ogni giorno. Sono gli stessi valori di The Longevity Smile: il movimento, la cura di sé e la continuità come parte di uno stile di vita che ci accompagna nel tempo. Ismail lo dimostra con l'esempio ed è una fonte di ispirazione per tutti noi». Dopo l'esperienza americana, El Haissoufi torna in Romagna con un risultato importante, un bagaglio di emozioni e la soddisfazione di aver portato i colori del proprio team su uno dei palcoscenici più prestigiosi dell'atletica mondiale. Ad accoglierlo c'è l'abbraccio della famiglia Run&Smile e de Il Mondo del Sorriso, orgogliosa della sua prestazione e del percorso sportivo che continua a portare avanti con passione e sacrificio. E per chi volesse avvicinarsi al mondo della corsa e condividere allenamenti ed esperienze, c'è la possibilità di unirsi al gruppo e partecipare alle sessioni seguite da Ismail. Per informazioni e per conoscere le attività del team è possibile seguire la pagina Instagram @runandsmileofficial.