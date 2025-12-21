Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti sulla moglie

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui si sta separando

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, nota località turistica sul litorale ravennate, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui si sta separando. Nei suoi confronti la Procura di Ravenna ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Ma il Gip del Tribunale del capoluogo romagnolo, come riportato dai Resto del Carlino e Corriere Romagna, venerdì scorso ha respinto la richiesta rilevando che i fatti contestati sarebbero in fondo episodici e che l'uomo, all'indomani della visita della consorte in pronto soccorso, abbia lasciato la casa. La Procura sarebbe pronta a depositare ricorso a Bologna per ottenere la misura cautelare. Missiroli ha 44 anni, è architetto libero professionista e in passato aveva raggiunto una certa notorietà grazie alla partecipazione come difensore al primo reality sul calcio "Campioni, il sogno". È sindaco della città rivierasca dal 10 giugno 2024 quando, sostenuto da una lista di centrosinistra che oltre al Pd comprendeva anche M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche, era stato eletto con il 56,11% dei voti. (ANSA)