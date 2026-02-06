Il Sindaco di Montefiore Conca riceve il Premio “Comunicare l’Europa” 2026

È stata assegnata a Filippo Sica, sindaco di Montefiore Conca, l’edizione 2026 del Premio “Comunicare l’Europa”

È stata assegnata a Filippo Sica, sindaco di Montefiore Conca, l’edizione 2026 del Premio “Comunicare l’Europa”, riconoscimento conferito per il contributo offerto alla diffusione di una visione dell’Europa fondata su cultura, partecipazione, responsabilità e apertura, con particolare attenzione al ruolo delle comunità locali nel processo di integrazione europea.



Il premio è promosso dal Menotti Art Festival Spoleto ed è attribuito a personalità e realtà che si distinguono nella promozione dei valori europei attraverso l’impegno istituzionale, culturale e comunicativo. Nel conferire il riconoscimento, è stato valorizzato il percorso amministrativo sviluppato dal Comune di Montefiore Conca, orientato alla valorizzazione culturale del territorio, alla partecipazione civica e al dialogo con il contesto europeo.



La cerimonia ufficiale di conferimento si è svolta ieri, mercoledì 5 febbraio 2026, alle ore 15.30, presso il Grand Hotel Flora, in via Vittorio Veneto 191 a Roma. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto dedicato al tema dell’Europa e alle sue prospettive future, con un focus sul ruolo delle istituzioni locali nella comunicazione dei valori comunitari.



All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, artistico e della comunicazione, riuniti in un contesto di dialogo e condivisione sui temi dell’integrazione europea e del contributo che i territori possono offrire alla costruzione di un’Europa più consapevole e partecipata.

«Un sindaco di un piccolo Comune come Montefiore Conca comunica l’Europa non con le parole, ma con i fatti, mettendosi ogni giorno al servizio della propria comunità. È così che i valori europei prendono forma concreta: nel dialogo costante con i cittadini, nell’inclusività delle scelte, nella cooperazione tra istituzioni e nella solidarietà che tiene unite le persone e i territori».