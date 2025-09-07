Il sindaco in moto dà il via alla gara: spettacolo Enduro a Montecopiolo

Nelle ultime 48 ore Montecopiolo ha ospitato la tappa del Campionato regionale Enduro

Ieri (sabato 6 settembre) e oggi (domenica 7 settembre) Montecopiolo ha ospitato una tappa del Campionato regionale Enduro, un evento che attrae tanti visitatori, oltre ai piloti, all'interno del borgo dell'Alta Valmarecchia. Anche quest'anno a fare da apripista è stato il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi. La tappa del Campionato Enduro è stata organizzata dal Moto Club Acerboli di Santarcangelo e il percorso ha toccato anche i Comuni di Pennabilli e Montecerignone.