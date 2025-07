Il sindaco Sacchetti in visita a Sant'Ermete: riepilogo dei progetti ultimati, in corso e quelli futuri

18 milioni di euro il totale degli investimenti stanziati nella frazione

L’incontro “Un caffè con il sindaco” di questa mattina (sabato 26 luglio) al bar Casale di Sant’Ermete ha offerto l’occasione per un confronto con la cittadinanza della frazione: di fronte a una quarantina di persone, il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca Michela Mussoni hanno riepilogato gli interventi conclusi, in itinere e in progettazione per il miglioramento della sicurezza stradale e idrogeologica, della vivibilità e la mobilità sostenibile dell’abitato, per un totale di 18 milioni di euro.

Negli ultimi anni, infatti, la frazioni di Sant’Ermete è stata destinatari di investimenti per svariati milioni di euro. Circa 6,5 milioni sono stati stanziati per la messa in sicurezza idrogeologica con regimazione delle acque, vasche di laminazione e canalizzazione delle acque meteoriche, realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna: i lavori, in buona parte, prenderanno il via entro la fine dell’anno.

Sempre in tema di sicurezza del territorio, a queste opere si aggiungono gli interventi di somma urgenza finanziati dalla struttura commissariale per un importo di quasi 1 milione di euro a seguito degli eventi alluvionali del 2023, che avevano messo a dura prova la frazione di Sant’Ermete.

Quasi sei milioni e mezzo sono invece i fondi impiegati per due importanti ciclabili. 4,3 milioni per il collegamento ciclopedonale appena realizzato tra San Martino e il capoluogo – fondamentale per collegare al centro anche la frazione di Sant’Ermete – e 2,1 milioni per la nuova pista ciclopedonale che attraverserà i centri abitati di Case Gnoli, Casale e il Fondo, collegando di Sant’Ermete con i percorsi protetti esistenti lungo la via Marecchiese: anche in questo caso, l’apertura del cantiere è prevista entro la fine dell’anno.

A questi interventi si aggiungono i recenti lavori per il miglioramento della qualità urbana e della vivibilità, con un investimento complessivo di oltre 60mila euro: la sistemazione del parcheggio pubblico di via Martella, il restauro del monumento ai caduti della Grande Guerra e l’installazione della telecamera di videosorveglianza in via Casale Sant’Ermete.

Tra gli interventi di prossima progettazione, invece, rientrano i nuovi spogliatoi per il centro sportivo di Sant’Ermete e la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Casale a Sant’Ermete. La predisposizione dei progetti per questi interventi consentirà di partecipare a bandi per l’ottenimento di risorse sovraordinate necessarie alla realizzazione di queste opere: 600mila per gli spogliatoi del centro sportivo di Sant’Ermete e 3,45 milioni per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Casale, previsti dal Piano triennale dei lavori pubblici per le annualità 2027 e 2028.