Il sindaco Sadegholvaad premia le studentesse riminesi protagoniste al Dictée di Saint-Maur

Il primo cittadino si congratula con Sara Paratore e Alice Vergni

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, ieri pomeriggio in sala della Giunta, le studentesse Sara Paratore del Liceo Linguistico Giulietta Masina e Alice Vergni dell'Istituto Tecnico Marco Polo per congratularsi personalmente dei risultati ottenuti al Dictée di Saint-Maur-des-Fossés.

Le due giovani studentesse, accompagnate dalla funzionaria dell'ufficio Gemellaggi Claudia Berretta, hanno partecipato lo scorso 22 novembre alla prestigiosa competizione di dettato francese, classificandosi in ottima posizione: una sul terzo gradino del podio e l'altra subito dietro.

Durante l’incontro le studentesse hanno raccontato della calorosa accoglienza ricevuta dalla comunità francese e il primo cittadino si è complimentato con loro per aver tenuto alto il nome della città in questa competizione, sottolineando l'importanza delle relazioni di gemellaggio tra Rimini e Saint-Maur-des-Fossés, città con cui è stato siglato il primo patto di gemellaggio nel 1967.