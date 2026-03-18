Altarimini

Il sorriso che ringiovanisce: come i denti influenzano volto, salute e longevità

The Longevity Smile: la bocca come punto di partenza della salute

A cura di Riccardo Giannini Redazione
18 marzo 2026 11:14
Il sorriso che ringiovanisce: come i denti influenzano volto, salute e longevità -
Rimini
Sanità
Condividi

Ti sei mai chiesto perché alcune persone, anche senza trattamenti estetici evidenti, sembrano più giovani, più fresche, più luminose? Molto spesso la risposta non è nella pelle. È nel sorriso. Siamo abituati a pensare ai denti come a qualcosa di estetico: bianchi, allineati, curati. Ma la realtà è molto più profonda. Il sorriso è una vera e propria struttura biologica, capace di influenzare il volto, la salute generale e persino la velocità con cui invecchiamo.

Il dr. Alessandro Rocco Chicone

Ne parliamo con il dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore e direttore scientifico delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso con sedi a San Marino, Senigallia, Riccione e Cesena.

Il sorriso è l’architettura del volto

I denti non sono solo elementi isolati. Sono le colonne portanti del viso. Sostengono le labbra, determinano il volume del terzo inferiore del volto e contribuiscono all’equilibrio complessivo delle proporzioni facciali. Quando i denti sono presenti, ben posizionati e con la giusta dimensione, il viso appare armonico, giovane, energico. Ma quando si consumano, si spostano o vengono persi, accade qualcosa di molto evidente, anche se spesso non ce ne rendiamo conto: il volto perde supporto. Le labbra si svuotano, i tessuti cedono, compaiono pieghe e rughe intorno alla bocca. Il viso si “chiude”. E la persona appare più stanca… più invecchiata.

La bellezza non è casuale: la matematica del sorriso

Un sorriso armonico non nasce per caso. Esistono proporzioni precise che guidano l’estetica, tra cui la famosa proporzione aurea (1,618), presente anche in natura e nell’arte. In odontoiatria estetica analizziamo il rapporto tra i denti, la loro forma, la loro dimensione e il modo in cui si integrano con il volto. Il risultato non è semplicemente “un bel sorriso”, ma un equilibrio tra estetica e funzione. Perché un sorriso veramente bello è quello che sembra naturale, coerente con la persona, in armonia con il suo viso.

Come i denti influenzano l’invecchiamento

Con il passare degli anni, i denti cambiano. Si consumano, si accorciano, perdono la loro forma originale. Questo porta a una riduzione della cosiddetta dimensione verticale, cioè l’altezza del volto. Quando questa dimensione si riduce, il viso si abbassa e si accorcia. L’effetto è immediato: la persona appare più stanca, più segnata, più invecchiata. È un processo lento, spesso invisibile, ma estremamente potente. Non riguarda solo l’estetica. Riguarda la struttura.

La perdita dei denti: un impatto profondo sul viso

Quando si perde un dente, non si perde solo il dente. Si perde anche l’osso che lo sosteneva. Questo fenomeno, chiamato riassorbimento osseo, porta a una riduzione del volume del viso e a un vero e proprio collasso del terzo inferiore. È il motivo per cui molte persone che portano una dentiera appaiono più invecchiate: non hanno più il supporto strutturale necessario. Il volto cambia, si svuota, perde definizione.

Implantologia: non solo denti, ma struttura e identità

Oggi, grazie all’implantologia avanzata, è possibile fare qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava impossibile.

Non solo sostituire i denti, ma ripristinare l’intera architettura del volto.

Con protocolli innovativi come il metodo MDSDF10 – denti fissi in 10 ore, anche pazienti con situazioni molto compromesse possono tornare ad avere denti fissi in poche ore.

Questo significa: recuperare la dimensione verticale, ridare sostegno alle labbra, migliorare l’armonia del viso e tornare a sorridere con sicurezza

Non si tratta solo di un cambiamento estetico. È una trasformazione profonda. Perché quando cambia il sorriso, cambia il modo in cui una persona si vede… e si vive.

The Longevity Smile: la bocca come punto di partenza della salute

Negli ultimi anni è emerso un concetto sempre più chiaro:

la salute della bocca è strettamente collegata alla salute di tutto l’organismo.

Il Longevity Smile nasce proprio da questa visione.

La bocca non è separata dal corpo: infiammazioni gengivali possono influenzare il sistema cardiovascolare, una masticazione inefficace può alterare digestione ed energia, infezioni croniche possono contribuire a uno stato infiammatorio generale.

Prendersi cura del sorriso significa quindi agire su più livelli: estetico, funzionale, biologico e sistemico

Significa lavorare non solo per stare meglio oggi, ma per invecchiare meglio nel tempo.

Quando è il momento giusto per intervenire?

La risposta è semplice: prima possibile.

Spesso i segnali sono sottili: denti consumati, piccoli spostamenti, perdita di volume delle labbra, difficoltà nella masticazione e sensazione di viso “più chiuso”

Intervenire precocemente permette di ottenere risultati migliori, meno invasivi e più duraturi.

Il sorriso è molto più di estetica

Il sorriso è identità.

È sicurezza.

È relazione.

Ma soprattutto è struttura e salute.

Non riguarda solo come appari.

Riguarda come vivi… e come invecchi.

Il primo passo

Se vuoi capire davvero lo stato del tuo sorriso e il suo impatto su volto e salute, il primo passo è una valutazione approfondita.

Vuoi fare il primo passo verso un Longevity Smile?

Prenota il tuo Smile Check-Up!

Il Mondo del Sorriso – San Marino | Senigallia | Riccione | Cesena

Per le sedi e i direttori sanitari visita www.ilmondodelsorriso.com

Numero Verde: 800 22 22 88

WhatsApp: 331 819 8805

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini