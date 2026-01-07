Il sorriso come chiave della longevità: perché la salute parte dalla bocca

Nuovo approfondimento con il dr. Alessandro Rocco Chicone

All’inizio di un nuovo anno si parla spesso di buoni propositi: mangiare meglio, muoversi di più, dormire di più. Ma c’è un aspetto della salute che resta ancora troppo spesso sottovalutato, nonostante abbia un impatto diretto su energia, cervello e qualità della vita: la salute orale.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Dr. Alessandro Rocco Chicone 1/2 Successivo »

A riportare l’attenzione su questo tema è il Dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore e direttore sanitario delle cliniche Il Mondo del Sorriso, ideatore del metodo MDSDF10 – denti fissi in poche ore – e del concept The Longevity Smile, un approccio che integra odontoiatria avanzata, medicina preventiva e scienza della longevità.

Oltre l’estetica: la bocca come organo centrale

«La bocca non è un semplice elemento estetico – spiega il Dottor Chicone – ma un vero centro di regolazione biologica».

Masticazione, postura, respirazione, infiammazione sistemica e persino funzioni cognitive sono profondamente influenzate dallo stato di salute del cavo orale.

Negli ultimi anni la ricerca sulla longevità si è concentrata giustamente su alimentazione, attività fisica e sonno. Tuttavia, secondo Chicone, mancava un tassello fondamentale: la funzione masticatoria efficace.

Il “pezzo mancante” della longevità

Una bocca non funzionale – con denti mancanti, protesi instabili o una masticazione inefficiente – compromette: l’assorbimento dei nutrienti, la regolazione glicemica, l’equilibrio del microbioma e la stimolazione neurologica legata alla masticazione

«Masticare bene non serve solo a mangiare – sottolinea – ma a nutrire il cervello. Una masticazione ridotta o scorretta è spesso associata a stanchezza cronica, stress, calo di concentrazione e sensazione di mente annebbiata».

Bocca, cervello ed energia quotidiana

La masticazione è uno degli atti biologici più potenti che abbiamo. Attiva circuiti neuromuscolari, stimola il sistema nervoso centrale e contribuisce alla produzione di neurotrasmettitori legati a lucidità mentale e benessere emotivo.

Non a caso, molti pazienti raccontano che, dopo una riabilitazione orale completa, non ritrovano solo il sorriso, ma anche: più energia durante la giornata; maggiore sicurezza nelle relazioni; miglior qualità del sonno e una nuova relazione con il cibo.

Odontoiatria e medicina della longevità: il futuro è integrato

Guardando avanti, il Dottor Chicone individua alcune linee di ricerca sempre più promettenti: il legame tra infiammazione orale e invecchiamento sistemico; il ruolo del microbioma orale nella salute cardiovascolare e metabolica e l’influenza della funzione masticatoria sul declino cognitivo

«La medicina del futuro sarà sempre più integrata – afferma – e l’odontoiatria non potrà più essere considerata una disciplina separata».

Il primo passo per un Longevity Smile

Il messaggio per il nuovo anno è chiaro: prendersi cura della bocca non significa solo curare i denti, ma investire nella propria salute a lungo termine.

Il primo passo concreto? Una valutazione completa e consapevole della propria salute orale, non limitata all’estetica, ma orientata a funzione, prevenzione e longevità.

Il dr. Alessandro Chicone

Il Mondo del Sorriso – San Marino | Senigallia | Riccione | Cesena

Numero Verde 800 22 22 88

WhatsApp 331 819 8805

Per le sedi e i direttori sanitari visita www.ilmondodelsorriso.com

YouTube: Il Mondo del Sorriso Official