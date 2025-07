Il sound fresco e travolgente del cantautore Federico Baroni anima l'estate con il singolo "Rimini"

In uscita il 4 Luglio sulle piattaforme digitali il nuovo brano del cantautore riminese

Il cantautore romagnolo Federico Baroni inaugura un nuovo capitolo artistico con Rimini,il suo nuovo singolo in uscita venerdì 4 luglio su tutte le piattaforme digitali. Prodotto da Freeso presso Yurta Studio, Rimini è un inno autentico, ironico e visivo alla città del cantautore, tra immagini vivide e suoni che profumano d’estate. È una cartolina sonora della riviera, un manifesto di appartenenza ad una delle città più belle della costa romagnola.

Con un sound funk-pop fresco, allegro e travolgente, il brano – che segna una ripartenza artistica più personale e territoriale per Federico – è interamente suonato dal vivo da Filippo Tonino (batteria), Mattia Galbiati (basso) e Stefano Eccher (chitarra, tromba, synth). L’energia che ne scaturisce è quella di un’estate vissuta fino in fondo, tra locali iconici, piadine calde, gabbiani all’alba e Vespe 50 che sfrecciano sotto il sole. Un’estate che profuma di libertà, nostalgia e ritmo.

"Rimini per me non è solo casa, è un modo di vivere. Con questa canzone volevo raccontare l’energia unica della mia città: le estati infinite, la libertà, i motorini che sfrecciano sul lungomare, le piadine a mezzogiorno e quella voglia di vivere ogni momento fino in fondo. Rimini è la mia vibe, e spero possa diventare anche la vostra" – Federico Baroni.