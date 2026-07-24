Sinergia San Marino-Novafeltria: il Symbol organizza gli eventi degli Open di tennis sul Titano

Cena istituzionale di gala il 27 luglio con la cantante di Novafeltria Priscilla Marini e grande festa a ingresso gratuito il 30 luglio

Da domenica 26 luglio a domenica 2 agosto San Marino ospiterà la 33esima edizione degli Internazionali di tennis Open. L'appuntamento è in programma sui campi del centro tennis di Fonte dell'Ovo e quest'anno sarà ripreso anche dalle telecamere di SuperTennis. Gli eventi collaterali saranno curati dall'associazione Symbol, nota per gli eventi Symbol Remember. Alla guida Veronica ed Andrea Ercolani Volta, figli dello storico patron del Symbol Massimo Ercolani e di Eliana Frenda.

Si parte lunedì 27 luglio con la cena di gala riservata a sponsor e istituzioni. Priscilla Marini, cantante originaria di Novafeltria, dopo aver cantato l'inno di San Marino nella cerimonia di apertura, sarà protagonista della cena istituzionale, accompagnata da Alessandro Bologna al violino e Diego Forcellini al pianoforte. "La collaborazione con Veronica, che insieme alla sua famiglia porta avanti lo storico Symbol, fondato dal padre, e organizza ogni anno lo Symbol Remember attraverso l’omonima associazione, nasce dalla volontà condivisa di creare un ponte tra la Valmarecchia e la Repubblica di San Marino, valorizzando il territorio, i giovani e le tante realtà che ogni giorno si impegnano nella promozione culturale, sportiva e sociale", commenta Priscilla Marini, che aggiunge: "Credo che siano proprio queste le collaborazioni da incentivare: iniziative che mettono in rete persone, associazioni e istituzioni, superando i confini amministrativi e creando nuove opportunità di crescita, promozione e partecipazione per tutto il territorio. L’auspicio è che questo sia solo l’inizio di un percorso capace di coinvolgere sempre più giovani, valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il legame tra comunità che, pur appartenendo a realtà diverse, condividono storia, relazioni e prospettive di sviluppo".

Giovedì 30 luglio il "Players Party" a ingresso gratuito, sul campo a terra rossa, al termine dell'ultima partita (indicativamente ore 22), fino alle due di notte. Sarà la festa ufficiale degli internazionali di tennis: in consolle il dj di fama internazionale Rudeejay e due giovani dj di San Marino, Pierluigi Berardi e Martin Minotti, accompagnati dalla musica di una violinista di Event Show Lab.