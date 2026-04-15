Il Taxi 9, un pezzo di storia di Rimini: il suo conducente Guerrino compie 100 anni

Un secolo di vita passato per la metà al volante del suo Taxi n. 9, testimone del boom turistico che ha fatto grande Rimini

Ha tagliato il traguardo straordinario dei cent'anni Guerrino Pasini, storico tassista riminese per mezzo secolo al volante del taxi numero 9, tra i primi ad aver scritto la storia di questa professione nella città adriatica.

Ieri pomeriggio (martedì 14 aprile) a Miramare, l'assessore Mattia Morolli ha reso omaggio al centenario, consegnandogli una medaglia celebrativa e il biglietto di auguri personale del sindaco Jamil Sadegholvaad.

Originario del quartiere Ghetto Tomba Nuova, Guerrino si trasferì a Miramare nel dopoguerra insieme alla moglie, costruendo con tenacia una famiglia di tre figli e due nipoti. Tra i ricordi che ancora gli illuminano gli occhi, quello dei lunghi anni trascorsi al volante: un lavoro che amava profondamente e di cui andava fiero.

"Quegli anni al volante del taxi numero 9 coincisero con una stagione irripetibile per Rimini. Era il tempo del boom economico, quando la città scopriva la sua vocazione turistica e le spiagge si riempivano per la prima volta di villeggianti da ogni angolo d'Italia. In quel fermento, chi guidava un taxi non era soltanto un autista: era spesso il primo volto della città che un visitatore incontrava, la voce che raccontava Rimini, il punto di riferimento di chi arrivava con una valigia e mille curiosità. Guerrino, corsa dopo corsa, è stato testimone di questo sviluppo", scrive l'amministrazione comunale in una nota.