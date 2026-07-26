Il Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria diventa Patrimonio Unesco: le parole di Alice Parma

La consigliera regionale celebra lo storico traguardo per la Valmarecchia

Soddisfazione e orgoglio da parte della consigliera regionale Alice Parma per lo storico traguardo raggiunto da Sant'Agata Feltria, che vede il suo gioiello culturale accreditato tra i beni tutelati a livello globale.

Le dichiarazioni

"Il riconoscimento del Teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria come Patrimonio UNESCO è una bellissima notizia per tutta la Valmarecchia e per il nostro territorio. Un riconoscimento mondiale che certifica il valore storico, culturale e sociale di questo luogo straordinario, un vero gioiello che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la comunità.

Desidero rivolgere un sincero plauso al sindaco Goffredo Polidori, alla sua amministrazione e a tutta la comunità di Sant'Agata Feltria, che negli anni si sono presi cura con passione e dedizione di questo teatro, contribuendo a conservarlo e a valorizzarlo.

Questa giornata è motivo di grande orgoglio, ma ci consegna anche una responsabilità: continuare a tutelare e promuovere il Teatro Mariani, investendo nella cultura e nella valorizzazione di un patrimonio che appartiene a tutta la nostra terra e che è riconosciuto dal mondo intero."