Il Tennis Club Viserba battuto 5-1 dalla Canottieri Casale Monferrato

Il Tennis Club Viserba senza il suo n.1, Manuel Mazza, impegnato nel torneo Itf di Santa Margherita di Pula, e con due giocatori di punta come Alberto Bronzetti e Samuel Zannoni non in condizione in quanto reduci da infortunio, cede in casa per 5-1 alla Canottieri Casale Monferrato, una delle big del campionato.

Nei singolari nette sconfitte per Samuel Zannoni, costretto a giocare il rovescio solo in back per il recente infortunio, Nicola Filippi ed Alberto Bronzetti che ha giocato un solo game prima del ritiro. Niente da fare anche per un ottimo Luca Bartoli contro il giovane e talentuoso Cesare Cattaneo. Nel doppio è arrivato l’unico punto per i padroni di casa conquistato dal tandem composto da Nicola Filippi e Luca Bartoli, sconfitta di stretta misura per Samuel Zannoni e Jacopo Emanuele Riccardi.

I parziali: Alessio De Michelis-Samuel Zannoni 6-4, 6-2, Gregorio Biondolillo-Nicola Filippi 6-1, 6-1, Federico Iannaccone-Alberto Bronzetti 1-0 e ritiro, Cesare Cattaneo-Luca Bartoli 6-2, 6-4. Doppi: Filippi-Bartoli b. De Michelis-Cattaneo 0-6, 6-4, 10-8, Iannaccone-Biondolillo b. Zannoni-Riccardi 7-6 (4), 7-6 (5).

Si torna in campo nell’ottavo girone di qualificazione domenica (dalle 10) nella prima giornata di ritorno sui campi del Circolo Tennis Scaligero di Verona. All’andata a Rimini il confronto terminò in pareggio per 3-3, non senza recriminazioni per la squadra di casa. Per il Tc Viserba si tratta di un bivio nella stagione, perché un risultato positivo rilancerebbe le chances di salvezza senza passare dai play-out. Il team veronese conta su un blocco collaudato che vede solitamente in campo l’esperto Riccardo Bellotti, l’austriaco Thomas Statzberger, il giovane Samuele Seghetti e Leonardo Veronese o Federico Caruso.