Il Tennis Club Viserba retrocede in serie B1

Sconfitta in casa per 4-3 al doppio di spareggio contro il Tc Alghero nella finale dei play-out di A2

Giornata amara per il Tennis Club Viserba che esce sconfitto per 4-3 nella finale dei play-out di A2 in casa contro il Tennis Club Alghero e retrocede in B1. E’ stato un match molto combattuto ed equilibrato, iniziato alle 9 del mattino e terminato alle 18 di sera.

La squadra riminese ancora una volta ha dovuto fare a meno del n.2, Alberto Bronzetti, infortunato, ma nonostante ciò è stata ad un passo dalla vittoria. Davanti ad un bel pubblico da sottolineare le vittorie in singolare di Samuel Zannoni e di Jacopo Emanuele Riccardi che è venuto fuori da un match complicato all’inizio contro Michele Fois. Si è andati ai doppi sul punteggio di 2-2, qui Mazza e Marco De Rossi sono stati battuti nettamente dal francese Calvin Hemery, mattatore di giornata con tre successi, e Gabriele Maria Noce, mentre Zannoni e Riccardi non hanno dato scampo a Fois-Serra. Al termine dei sei match regolamentari il match era ancora inchiodato sul 3-3.

E’ stato necessario il doppio di spareggio per decretare la squadra che si sarebbe salvata. Il capitano Marco Mazza si è affidato a Manuel Mazza e Samuel Zannoni che hanno risposto alla grande: vincono il primo set, poi nel secondo per due volte vanno avanti di un break. Vengono raggiunti, cedono di un niente il tie-break nel quale risalgono da 0-4 a 5-4, e poi vanno sotto piuttosto nettamente nel Match Tie-Break finale. Peccato, la salvezza in A2 era ad un passo, ma il Tc Alghero si è presentato con il francese Calvin Hemery, attuale n.262 del ranking mondiale Atp, ma con un best ranking da n.116, in grado di fare la differenza.

Per il Tc Viserba una finale amara, ma va detto che il Club riminese ha sempre giocato con una squadra dimezzata, senza Alberto Bronzetti e con Manuel Mazza e Samuel Zannoni a mezzo servizio per infortuni ed impegni internazionali. Vanno menzionati comunque per le loro prove Jacopo Emanuele Riccardi, Samuel Zannoni e Luca Bartoli, oltre a Marco De Rossi sempre pronto a dare il suo contributo.

I parziali: Juan Bautista Otegui (2.2)-Nicola Filippi (2.3) 6-1, 6-2, Samuel Zannoni (2.4)-Luca Fasciani (2.7) 6-1, 6-4, Calvin Hemery (2.1)-Manuel Mazza (2.1) 7-6 (1), 6-4, Jacopo Emanuele Riccardi (2.5)-Michele Fois (2.7) 3-6, 6-2, 6-2. Doppi: Hemery-Noce b. Mazza-De Rossi 6-4, 6-2, Zannoni-Riccardi b. Fois-Serra 7-6 (5), 7-5. Doppio di spareggio: Hemery-Fois b. Mazza-Zannoni 4-6, 7-6 (6), 10-2.