il Tennis Club Viserba strappa un bel pareggio per 3-3 a Rovereto

Nel memorial “Sandrino Boschetti” di 3° categoria conquista i quarti Andrea Monti

Dalla trasferta in Trentino arriva un bel pareggio per il Tennis Club Viserba nella 3° giornata del campionato di serie B1, match andato in scena domenica sui campi del Circolo Tennis Rovereto. E’ finita 3-3 una sfida molto equilibrata che poteva anche regalare il successo pieno al team viserbese, visto che il match si è deciso solo nei doppi finali dove gli ospiti hanno avuto buone occasioni per il colpaccio.

Nei singolari per il Tc Viserba a segno Jacopo Emanuele Riccardi e Samuel Zannoni, che si sono aggiudicati i loro match con prestazioni molto convincenti rispettivamente su Giulio Pugliese e David Simoncelli. Si va ai doppi sul 2-2, Luca Bartoli e Diegi Zanni si aggiudicano il loro match con una certa facilità su Pugliese-Barozzi, poi nel doppio che ha chiuso la contesa Samuel Zannoni e Jacopo Emanuele Riccardi sono stati sconfitti solo al match tie-break del 3° set da Simoncelli-Carollo. Per il Tc Viserba arriva dunque il primo punto in questo campionato di alto livello, un punteggio che può ora essere incrementato con il match casalingo del primo girone previsto domenica contro il Ct Ceriano Laghetto di Saronno. Il team lombardo può schierare il 2.1 ceko Marek Gengel ed il 2.1 spagnolo Adria Soriano Barrera, il 2.3 Franco Ribero ed i 2.5 Piermarco Mattia Rossi ed il ceko Matej Vocel, oltre al 2.6 Tobia Costanzo Baragiola Mordini.

I parziali: Nicola Carollo (2.6)-Luca Bartoli (2.5) 3-6, 7-5, 6-3, Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Giulio Pugliese (2.6) 6-1, 6-1, Samuel Zannoni (2.4)-David Simoncelli (2.4) 7-6 (2), 6-3, Elia Barozzi (2.7)-Alessandro Canini (2.6) 6-2, 6-1. Doppi: Simoncelli-Carollo b. Zannoni-Riccardi 7-6 (4), 6-7 (5), 10-7, Bartoli-Zanni b. Pugliese-Barozzi 6-3, 6-2.

Intanto nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”, conquista i quarti Andrea Monti che ha battuto Davide Sgarzi nel derby del Ct Cesena.

Ottavi: William Di Marco (3.1, n.4)-Alessandro Laganà (3.3) 7-6, 6-3, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-0, 6-2, Jacopo Montoneri (3.1, n.6)-Alessandro Manduchi (3.2) 7-6, 6-4, Andrea Monti (3.1, n.5)-Davide Sgarzi (3.5) 6-2, 6-2.

Quarti: Vincenzo Coppi (3.1, n.8)-Pietro Matteini (3.2) 6-3, 2-6, 10-4, Enea Carlotti (3.1, n.2)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.7) 6-1, 6-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste mercoledì.