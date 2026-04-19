Il Teramo non perdona: 3-1 al San Marino, gara decisa in poco più di mezz'ora

Per i Titani segna l'ex Rimini Rubino

Dopo due risultati utili consecutivi il San Marino si ferma ancora: il Teramo terzo in classifica chiude la pratica dopo mezz'ora. Al 7' Botrini apre le marcature sugli sviluppi di un'azione da angolo, al 19' Kunze crossa per il colpo di testa vincente di Alessandretti. Al 33' Kunze firma il secondo assist di giornata, Njambe batte Coletta, all'esordio stagionale a causa dell'assenza dello squalificato Meli. L'ex Rimini Sereni chiude un primo tempo dominato colpendo il palo. A inizio ripresa un altro ex Rimini, il baby Rubino, segna per il San Marino. I Titani lottano, ma il Teramo controlla e sfiora in un paio di occasioni il quarto gol. Ora la squadra di Biagioni è terz'ultima a +2 sul Castelfidardo e a -3 dalla Recanatese, che ha battuto il Sora, prima squadra dei playout con 7 punti di vantaggio sui sammarinesi, appesi quindi a un filo.