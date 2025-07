Il torneo di calcio a 6 di Maiolo promette spettacolo

12 squadre si contenderanno il titolo della 13esima edizione

Torna questa sera (lunedì 30 Giugno) l'atteso appuntamento con il torneo di calcio a 6 di Maiolo. Come ogni estate la competizione riunisce i ragazzi della vallata (e non solo, data la partecipazione di squadre provenienti da Rimini, Montecopiolo, Pennabilli, Sant'Agata, San Marino) nella unanime passione per lo sport. Giunti alla 13esima edizione del torneo, Maiolo non può che rappresentare un punto di riferimento per i ragazzi della zona che intendono portare avanti il loro amore per il calcio.

Il livello tecnico del torneo va aumentando con il passare degli anni, e con esso anche la competitività delle squadre in campo. Quest'anno saranno 12 le formazioni che si contenderanno la vittoria finale, divise in 3 gironi da 4, che si sfideranno ogni sera in partite da 2 tempi di 25 minuti ciascuno. Ogni sera saranno 2 le partite in programma, sarà presente un punto ristoro con il bar adiacente il campo da calcio; la musica scandirà ogni gol e la pausa fra una partita e l'altra. La finale della competizione è prevista per la fine di Luglio.

Nella serata di Lunedì 7 Luglio, in ricordo della prematura scomparsa di Alessandro Sabba nella notte tra il 7 e l'8 Luglio 2023, le partite del torneo saranno giocate al campo di Secchiano (iniziativa promossa in collaborazione con l'associazione Amici di Ale e Novafeltria Calcio).



GIRONE A:

Gli Amici di Ale

I Predatori

Samboca Juniors

Prince Rino



GIRONE B:

Galacticos

Aston Birra

Maiolo

Punto a Capo



GIRONE C:

Pennabilli

Senegal

Real King Kong

Locanda dei Venti





Calendario del torneo

Di seguito l'Albo D'Oro del torneo, con le squadre vincitrici delle passate edizioni:1 edizione 2012 Novafeltria City Thunder

2 edizione 2013 I Rimediati



3 edizione 2014 Nova e basta



4 edizione 2015 Santa Maria d'Antico Fc



5 edizione 2016 Spartak Penna



6 edizione 2017 Sporting Doo



7 edizione 2018 Dream Team



8 edizione 2019 Sporting Doo



9 edizione 2021 Draghi Fc



10 edizione 2022 Draghi Fc



11 edizione 2023 Draghi Fc



12 edizione 2024 Taberna di Ara/ Pennabilli





Gabriele Nanni