Il torrente Ausa visto da otto fotografi: la loro ricerca presentata all'ex Astoria

I fotografi hanno esplorato gli oltre 17 km del corso dell'acqua, dai calanchi di Ventoso alla confluenza nel Marecchia fino alla foce

Giovedì 9 luglio 2026, alle ore 18:00, l’Ex Cinema Astoria di Rimini (Via Euterpe 15) ospita un incontro pubblico dedicato alla mostra fotografica "Ausa, il torrente".



L'iniziativa è promossa da Ecomuseo Rimini e rientra nel più ampio progetto "Arti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025–2026", ideato e curato da Sonia Fabbrocino per valorizzare il torrente Ausa attraverso la ricerca, inteso come patrimonio ambientale e identitario condiviso tra la Repubblica di San Marino e Rimini.



Proprio nell'ambito di questo progetto e attraverso una call pubblica, sono stati coinvolti gli otto artisti del collettivo Spazio d’Azione Visuale: Michele Astolfi, Lorenzo Babbi, Laura Conti, Gabriele Giardi, Marco Guidi, Francesco Presepi, Beatrice Righi e Marco Vincenzi.



I fotografi hanno esplorato gli oltre 17 km del corso dell'acqua, dai calanchi di Ventoso alla confluenza nel Marecchia fino alla foce. Le loro opere restituiscono altrettante interpretazioni del torrente e del suo paesaggio: dall’osservazione contemplativa alla fotografia notturna, dalla memoria urbana alle trasformazioni ambientali, dalle relazioni sociali ai percorsi dell’acqua, fino al camminare inteso come pratica di conoscenza del territorio. Otto sguardi differenti che intrecciano documentazione, ricerca artistica e una lettura critico-estetica dei luoghi, confluendo infine nella Mappa di Comunità dell’Ausa, un percorso partecipato di narrazione collettiva del territorio come bene comune.



Durante l'appuntamento, la curatrice dialogherà con gli autori sulla loro ricerca, riflettendo sul ruolo della fotografia come strumento di consapevolezza dei luoghi. A seguire, accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli altri progetti che compongono il percorso "Arti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025-2026".