Il torrente Ventena torna a respirare: conclusi i lavori di pulizia e sistemazione delle sponde

I lavori a San Giovanni in Marignano

Dopo la conclusione dei lavori che hanno riguardato le sponde del torrente Ventena, a valle del centro storico di San Giovanni in Marignano, è terminata la prima tranche delle opere di sistemazione, pulizia e manutenzione straordinaria dei fossi, fondamentale per la prevenzione del rischio idrogeologico e per il mantenimento dell’efficienza del reticolo idrografico.

In particolare i lavori più recenti hanno interessato via Spesso, via Conca Nuova, via Don Minzoni e via Rossi, andando a completare il quadro degli interventi già realizzati in via Gaibarella.

“Nel 2025 abbiamo più che raddoppiato le risorse destinate a queste opere - commenta l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani - passando da 14.000 euro del 2023 a 30.000 euro di investimenti indispensabili per garantire la sicurezza idraulica del territorio. Grazie a questi interventi abbiamo ripristinato la piena funzionalità della rete di scolo, assicurando il corretto deflusso delle acque, così da prevenire il rischio idrogeologico e ridurre possibili disagi o situazioni di pericolo per la comunità. Nelle prossime settimane andremo ad intervenire anche su altre parti del territorio considerate critiche”.