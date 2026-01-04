Il Tropical Coriano non sfata il tabù Grandi: 1-1 con il fanalino di coda Tuttocuoio

Dejardins autore di due parate decisive

Tropical Coriano - Tuttocuoio 1-1

TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli, Riccardi, Anastasi, Malo, Dante Rossi, Moricoli, Enchisi, Bellavista (11' st Capicchioni), Danieli (11' st Pasquini), Barbatosta (29' st Bartoli). A disp.: De Gori, Brisku, Piermaria, Omolakaro, Franco, Bianci. All.: Scardovi.

TUTTOCUOIO: Dejardins, Severi, Giorgetti, Damcevski, Fino, Renda, Remy, Perugi, Fernandes, Caetano, Sichi. A disp.: Ricco, Grandinetti, Shehi, Chiti, Ingegneri, Alvaro, Di Natale, Coppola, Del Peschio. All.: Firicano.

ARBITRO: Kumbulla di Verona.

RETI: 26' st Renda, 32' st Bartoli.

AMMONITI: Dante Rossi, Perugi, Di Natale.

CORIANO Il 2026 del Tropical inizia con la sfida casalinga al fanalino di coda Tuttocuoio. Scardovi schiera il 4-3-3 con Moricoli e Barbatosta esterni del tridente, Malo terminale offensivo al posto dell'acciaccato Pacchioni. Bellavista opera come mezzala a centrocampo. Il primo tempo scarseggia di occasioni, ma è clamorosa quella sprecata da Barbatosta al 38': l'attaccante scuola Rimini, a tu per tu con Dejardins, calcia addosso al portiere scuola Spezia, bravo anche due minuti dopo. A inizio ripresa Dejardins è ancora decisivo: al 48' devia in angolo il tiro da dentro l'area di Malo. Replica la squadra toscana al 63': Fernandes pennella per Renda che da posizione favorevole manca il colpo di testa. Renda si rifà al 71': questa volta la coordinazione aerea è perfetta, Pollini si arrende. Il Tropical evita la beffa al 77', con Bartoli che ribadisce in rete una corta respinta di Dejardins. Finisce dunque 1-1: al Grandi continua il tabù vittorie per i ragazzi di Scardovi, che mantengono 5 punti di vantaggio sul Tuttocuoio, ultimo in classifica. La Trevigliese, 1-1 in casa con il Sant'Angelo, e i playout rimangono a quattro lunghezze di distanza.