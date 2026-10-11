Il Tropical Coriano torna in campo dopo due settimane e trova un pari: con il Crema è 0-0

Decisivo il portiere ospite Finardi, traversa di Recino

Tropical Coriano - Crema 0-0

TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): De Gori; Cenci, Cevoli, Rossi, Tosi; Pietrelli (24’ st Arlotti), Manuzzi (16’ st Capicchioni), Mancini; Lazzari (42' st Della Balda); Iacovoni (31’ st Turola), Palma. A disp.: Pazzini, Nastase, Brisku, Antezza, Scapoli. All.: Di Maio.

All. Di Maio.

CREMA (4-4-1-1): Finardi; Arpini, Davighi, Maccherini Tonini, Vitellaro; Abba, Tomella, Longhi, Peli (19' st Lucchini); Recino (24' st Brajdich), Pessolani. A disp.: Mainti, Serioli, Donkoh, Tunesi, Nicolini, Pagano, Ogliari. All: Piccolo

ARBITRO: Aurisano di Campobasso.

AMMONITI: Davighi, Rossi, Lazzari, Manuzzi, Longhi

CORIANO Dopo due settimane di sosta, il Tropical Coriano torna in campo e pareggia 0-0 con il Crema. Un anno fa i rossoblù vinsero i due scontri diretti in campionato, per poi uscire sconfitti nei playout. È dunque il primo pari tra le due formazioni. Di Maio schiera il 4-3-1-2 con le due punte Iacovoni e Palma, proprio Iacovoni sfiora il gol in avvio, ma sul colpo di testa ravvicinato c'è il riflesso prodigioso di Finardi. Al 27' Recino calcia una punizione dalla lunga distanza, colpendo una clamorosa traversa. Sempre su punizione, al 50', è Manuzzi a costringere Finardi a una deviazione decisiva. Nel finale ancora emozioni: all'82' Palma libera Mancini, il tiro è respinto da Finardi. Sull'altro fronte Brajdich impegna Gori alla respinta di sinistroa da fuori area. Brivido finale con il portiere corianese che non trattiene un cross innocuo da destra, Pessolani tenta la girata, ma il tiro è telefonato sul portiere, che si ritrova la palla tra le mani. Gara piacevole e risultato sempre in bilico, con occasioni per entrambe le squadre. Finisce 0-0: i ragazzi di Di Maio torneranno in campo mercoledì pomeriggio al Grandi per il recupero, l'avversario sarà il Pontedera.