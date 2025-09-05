Il valore dell'inclusione: alla Spiaggia Libera Tutti la festa di “Io Valgo”

L'iniziativa della coop sociale La Fraternità con la Papa Giovanni

Oggi (venerdì 5 settembre) si è tenuta, presso Spiaggia Libera Tutti di Rimini, "Io Valgo", manifestazione nazionale per promuovere la partecipazione delle persone con disabilità, organizzata dalla cooperativa sociale La Fraternità in collaborazione con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, nell’ambito degli eventi per festeggiare l’anniversario del fondatore don Oreste Benzi.

"Cura, fiducia e accessibilità sono tra le parole chiave di questa edizione 2025 di Io Valgo, un momento speciale che abbiamo voluto vivere in cammino, a Rimini, partecipando alle celebrazioni per i cent’anni della nascita di Don Oreste Benzi. Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano i nostri centri e alle loro famiglie, grazie a tutte le associazione e cooperativa del territorio presenti, grazie a chi ha letto la propria testimonianza, grazie al Comune di Rimini perché la Spiaggia libera tutti che ci ha accolti è un sogno che si realizza, un sogno di inclusione, il sogno di una società capace di arricchirsi grazie alle diversità", il commento della Coop Sociale La Fraternità.