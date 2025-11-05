Il vento su Barcellona è riminese: il Club Nautico firma l’impresa agli Europei Open Skiff

Protagonisti i baby Yasnolobov e Monti. Il club riminese l'unico a far doppietta d'oro

Sono terminati a Barcellona, dopo una settimana, i Campionati Europei Classe Giovanile Open Skiff 2025, presenti ben 173 giovani atleti da 10 nazioni. Tra i paesi, svetta l’Italia che, con ben 8 medaglie sulle 12 in palio, fa dimenticare i podi mancati del Mondiale in Giappone.



A brillare è il Club Nautico Rimini (Cnr), l’unico club italiano con ben 2 medaglie nella classifica assoluta: oro nella categoria U17 con Sviat Yasnolobov, velista del club riminese ma con cittadinanza ucraina , che ha dominato quasi tutte le gare della stagione, e bronzo di Federico Monti nella categoria U13 con un margine di 20 punti sul quarto.

Nella spedizione riminese in acque spagnole facevano parte anche Francesco Leonardo Casadei, giunto 28esimo nella categoria Under 17, quella più numerosa, e Vittoria Silvestri, 65esima overall ma in assoluto una delle migliori della Silver Fleet nelle fasi finali del Campionato.

Dieci le regate disputate durante una della settimana caratterizzata da condizioni molto variabili e tecniche, con un vento medio tra 10-15 nodi, con onda formata nelle ultime due giornate di gara. Regate mattiniere per le prime due giornate, contraddistinte da un vento da terra tra 9 e 14 nodi e oscillazioni marcate. Mercoledì solo una prova a causa del vento instabile. Giovedì brezza irregolare e venerdì vento teso e costante, che è comunque arrivato tardi sul campo di regata.

Lodevole la bravura e l’organizzazione del Comitato di regata, sempre pronto e reattivo, con percorsi ottimamente sistemati. Encomiabili anche l’accoglienza e l’organizzazione generale dell’evento gestito dal BISC.