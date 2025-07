Il Vescovo di Rimini in visita al Caar, oltre 1000 tonnellate di frutta e verdure donate ai bisognosi

Il Vescovo Anselmi era accompagnato dalla vicepresidente della Provincia di Rimini Daniela De Leonardis

Mattinata speciale al Centro Agro Alimentare Riminese, con la visita del Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi e della vicepresidente della Provincia di Rimini, Daniela De Leonardis, accompagnati da Don Osvaldo Caldari della parrocchia di Coriano e da Barda Hyseni, volontaria della Missione in Albania seguita dalla Diocesi di Rimini. Ad accoglierli, insieme al presidente Moreno Ricci e alla direttrice del centro, Cinzia Furiati, anche Antonio e Simone Benzi dell’azienda Benzi Frutta di Elena Comandini.

La visita al Caar è stata per tutti gli ospiti l’occasione di immergersi nei profumi e nei colori della frutta di stagione e di svariate tipologie di ortaggi estivi, ma anche per un dialogo con gli amministratori del Caar, con i commercianti e produttori, dai quali hanno voluto conoscere attività, progetti e comprendere anche le difficoltà legate alla produzione agricola. In particolare, il Vescovo Anselmi ha voluto ringraziare personalmente i proprietari di Benzi Frutta per il loro sostegno diretto alla Missione della Diocesi riminese e si è complimentato per l’avanzamento del Progetto di Logistica Solidale.

“Siamo stati molto felici di accogliere le istituzioni religiose e civili della nostra provincia – sottolinea il direttore Cinzia Furiati – che si sono mostrate molto interessate al funzionamento della nostra struttura e alla qualità, alla provenienza e alla produzione dei prodotti che vengono commercializzati qui al mercato. Con Monsignor Anselmi abbiamo potuto anche fare il punto sul progetto della Piattaforma Logistica Solidale dopo averlo avuto con noi il giorno dell’inaugurazione, ormai più due anni fa: è stato piacevolmente sorpreso nel venire a conoscenza che grazie all’impegno dell’Istituto per la Famiglia di Rimini guidato dal presidente Daniele Livio Ziino, associazione capofila del progetto tra le Onlus coinvolte, abbiamo redistribuito sul nostro territorio alle persone in difficoltà ben 1.313 tonnellate di frutta e verdura fresche di qualità. In futuro ci potrà essere occasione per un momento di ulteriore approfondimento su questo progetto virtuoso e di preghiera condiviso con l’IPF Rimini”.