Il weekend di eventi al Frontemare: sabato 8 novembre ospite il performer e cantante Matteo Borghi

Frontemare Rimini: 07/11 Top Club, 08/11 Matteo Borghi, 09/11 Apericena Latino

Il Frontemare di Rimini vivrà un altro fine settimana ricco di divertimento.



Venerdì 7 novembre torna il Top Club Show Dinner. Dalle 21 inizierà la cena spettacolo con il deejay set di Matteo Strocchi accompagnato dalla voce di Lele Sarallo, direttamente dal Teatro Parioli. In seguito, la serata disco prenderà il via con i suoni di Luca Procacci, il tutto sotto la direzione artistica di Cristina Venzi. Ingresso dopo cena dalle ore 23.00.



Sabato 8 novembre "Frontemare". A partire dalle 20.00 sarà possibile cenare scegliendo tra un menù fisso a base di carne o di pesce, oppure a buffet. Dalle ore 22.30 esibizione dell'ospite della serata Matteo Borghi. Quest'ultimo è un cantante e entertainer italiano di successo internazionale, noto per le sue performance coinvolgenti in sei lingue diverse, con collaborazioni di rilievo come quella con Enrique Iglesias e produttori latini, e per i suoi spettacoli live nei migliori club nel mondo, unendo musica italiana classica e grandi successi internazionali in un mix energico e variegato. Il dj set sarà animato dai suoni di Fabrizio Fratta e Giovanni Lombardo, accompagnati dalla voce di Marco Benini. Ingresso dopo cena dalle ore 22.30.



Domenica 9 novembre l’apericena del Frontemare accoglierà tutti gli amanti della musica latino americana. Dalle ore 19:00 avrà inizio l’apericena con buffet illimitato e drink incluso, possibilità di prenotare un tavolo riservato. A seguire dj Mauro Catalini e lo staff Urban Italy scalderanno la pista con salsa, bachata, reagetton e tanto altro. Ingresso dopo cena dalle 22:30.