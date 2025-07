Jonathan Granatieri: il farmacista di San Leo è già un fenomeno sui social

Insegnare col sorriso su TikTok: divulgazione scentifica e tanta simpatia

Vi siete mai chiesti se è vero che il freddo fa venire il raffreddore? La tachipirina 500, se ne prendi due, equivale ad una da 1000? Perché, se mangiamo gli asparagi, la nostra urina emette un cattivo odore?



Per questi ed altri quesiti possiamo rivolgerci al nostro Farmacista di Fiducia (questo il nome per gli amici di Facebook), che sarà felice di risponderci con i suoi video di intrattenimento e divulgazione scientifica. Ma chi si nasconde dietro le vesti del simpatico farmacista del web?



Jonathan Granatieri è nato a Legano il 27 dicembre 1997, vive a San Leo, si cimenta nel videomaking fin da ragazzo, dalle scuole superiori. La svolta personale arriva nel Febbraio 2023, quando, dopo poco più di un anno di lavoro da farmacista, sceglie di unire il proprio lavoro alla passione per il mondo social: nasce così il canale del Farmacista di TikTok.



Un inizio senza pretese lo porta a trovare soddisfazione in questa strada collaterale alla professione. Con il passare del tempo tuttavia i numeri crescono sempre più fino a raggiungere vette inaspettate. Attualmente il canale TikTok conta 115000 iscritti, quello Facebook 95000, Instagram 84000. Jonathan, dopo un inizio da indipendente, ora è seguito da una agenzia di talent management (attiva anche con altri giovani creators dell'ambiente) che lo aiuta a trovare collaborazioni.



Riguardo a quella che è la professione del farmacista Jonathan parla di aspetti negativi e positivi; nei primi rientrano il lavorare tutto il giorno in piedi (il che risulta stancante per piedi e gambe, dannoso per la circolazione), l'orario spezzato, il lavorare di sabato. Negli aspetti positivi rientrano il fare del bene (contribuire alla salute delle persone), lo stare a contatto col pubblico, l'essere una figura di riferimento (soprattutto per gli anziani), molto spesso infatti si chiede un consiglio al farmacista prima di consultare il medico di base.



Sul perché Jonathan abbia scelto di fare video di divulgazione il ragazzo risponde di aver voluto con la propria passione spiegare in modo breve e divertente tematiche complesse. L'intento sociale era rappresentato dallo sfatare falsi miti e dare consigli sulla salute facendo arrivare il proprio messaggio a quante più persone possibile. "La responsabilità nel fare divulgazione è una tematica di cui ho consapevolezza -conclude il farmacista- cerco infatti di usare il linguaggio più opportuno affinché ogni video sia ponderato e risulti efficace".

Gabriele Nanni