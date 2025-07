Santarcangelo: al via la Ligaza romagnola con una tavolata sotto le stelle

Mercoledì 2 luglio a Ciola Stradone si rinnova l'appuntamento con la Ligaza

Una tavolata sotto le stelle dà il via al percorso delle Ligaze nelle Frazioni. Mercoledì 2 luglio, a Ciola Stradone si rinnova l’appuntamento con la Ligaza, la tradizionale tavolata di comunità dove ognuno porta un piatto sfizioso e nostrano da condividere con gli altri. Un momento autentico per ritrovarsi tra vicini, amici e nuove conoscenze, come si faceva una volta.

Quest’ anno si aggiunge un tocco di meraviglia: grazie alla presenza del gruppo di "Astrofili" santarcangiolesi, sarà possibile osservare il cielo attraverso telescopi speciali. Gli invitati potranno così lasciarsi guidare tra costellazioni, pianeti e racconti celesti.

La Pro Loco di Santarcangelo ringrazia in maniera particolare Andrea Sancisi e Matteo Seriacopi. La serata di Ciola Stradone è promossa da Pro Loco Santarcangelo ed è anche la prima tappa di un nuovo percorso di animazione delle Frazioni. Si terrà alle 20:30 presso il Piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Dopo Ciola, il cammino continuerà con San Vito, per poi proseguire in altre Frazioni. Eventi pensati insieme all’Amministrazione Comunale per valorizzare i territori, rinsaldare i legami e accendere la voglia di stare in comunità.