Impianti sportivi a Rimini, passi avanti per il campo di via Della Fiera. Vecchia piscina, le parole dell'assessore

In consiglio comunale l'assessore Morolli ha fatto il punto sugli interventi: conclusi i lavori all'Rds Stadium

L'amministrazione comunale di Rimini, attraverso le parole dell'assessore Mattia Morolli, ha fatto il punto in consiglio comunale sui lavori relativi all'impiantistica sportiva cittadina. In primis sul tavolo la situazione del campo di via Della Fiera. I lavori per la realizzazione degli spogliatoi sono stati affidati alla società Deb il 23 giugno e dovranno essere ultimati entro il 5 giugno 2027. Per ciò che concerne la realizzazione del sintetico, è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. "Considerato che, successivamente, dovranno essere redatti e approvati il progetto esecutivo e gli atti necessari per l’indizione della gara d’appalto, si prevede indicativamente che i lavori possano essere realizzati nel corso della prossima estate al fine di non interferire con lo svolgimento degli eventi e delle attività sportive già programmati per la stagione in corso e di garantirne il regolare svolgimento", ha evidenziato Morolli.

Da via della Fiera all'Rds Stadium, immobile oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica, finanziati interamente per 4 milioni di euro da contributo Pnrr. I lavori sono stati ultimati ed è in corso la chiusura del certificato di collaudo con esito positivo, che l'amministrazione approverà ai sensi di legge. "Con i lavori eseguiti, l'immobile potrà ospitare sport legati alla danza sportiva e accogliere eventi e spettacoli. Parallelamente è in corso una procedura di project financing presentata dalla Fids ai sensi del nuovo Codice dei Contratti. Il Palazzetto Flaminio è attualmente agibile e idoneo ai sensi di legge per ospitare le partite di basket e non risultano normative vigenti ostative in tal senso", le parole dell'assessore.

Una parentesi anche sulla vecchia piscina comunale, immobile di proprietà della Provincia: "Si stanno valutando soluzioni progettuali per la riqualificazione e adeguamento funzionale, da inserire nella futura programmazione riguardante la riqualificazione e il potenziamento delle strutture sportive in tutta la città", ha evidenziato Morolli. Infine per il nuovo sintetico in via Foglino a Torre Pedrera i lavori partiranno nel corso della prossima estate.

