Impianto elettrico con cavi esposti e non protetti: chiusa una discoteca

Il locale ha riaperto dopo l'intervento della gestione, che ha provveduto a eliminare le criticità

C'è anche una discoteca sanzionata a seguito dei controlli operati nello scorso fine settimana, nel riminese, dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro. Il locale è stato temporaneamente chiuso dopo che dal controllo era emerso l'utilizzo di un impianto elettrico con cavi di tensione esposti e non protetti. Le criticità sono state risolte e quindi è stato revocato il provvedimento di sospensione. Irregolarità sono emerse da cinque attività tra Rimini e Misano, una di essere riguarda appunto la discoteca. In una struttura ricettiva invece è stata riscontrata la mancanza di formazione adeguata del datore di lavoro come responsabile della sicurezza. Altre sanzioni hanno riguardato un bar per mancate misure sulla prevenzione degli incendi e uno stabilimento balneare, nel quale è stata riscontrata la mancata formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.