Imprese, Rimini aggiorna il Sise: nuove regole e aiuti più mirati per il 2025-2026

Approvate le nuove Linee Guida

La Giunta comunale ha approvato ieri le Linee Guida per la concessione di aiuti economici alle imprese per il biennio 2025-2026, aggiornando la misura SISE (Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico). Il provvedimento introduce alcune modifiche per garantire maggiore efficacia e sostenibilità agli interventi di sostegno all'economia locale.

Per essere attuate - consentendo così la presentazione delle domande di contributo da parte degli interessati - le disposizioni delle nuove Linee Guida hanno ora bisogno dell'approvazione di un Avviso pubblico, che sarà emanato nei prossimi giorni.

Giunte al terzo anno di attuazione, le Linee Guida vengono aggiornate annualmente per allinearle alle politiche di sviluppo dell'Ente. In vista della campagna 2025, l'Amministrazione è intervenuta sulle condizioni di partecipazione al termine di un proficuo confronto con le principali associazioni di categoria, che hanno riconosciuto il successo e l'importanza della misura su tutto il territorio comunale, sottolineandone l'importanza nell'attuale quadro economico territoriale.

Le modifiche alle Linee Guida sono orientate nel senso di evitare la dispersione di risorse puntando a garantire la consistenza economica degli aiuti individuali, che per le start-up (beneficiarie della Finalità 1) potranno arrivare a un massimo di 3.000 euro. Importante anche l'introduzione di nuove ipotesi di esclusione, allo scopo di concentrare l'intervento sugli ambiti ritenuti maggiormente bisognosi e strategici. La misura dispone di uno stanziamento di 173.300 euro annui per il biennio 2026-2027.

La misura SISE rappresenta la continuazione ed evoluzione del progetto "No Tax Area", avviato tra il 2017 e il 2021, confermando l'impegno pluriennale dell'Amministrazione nel sostegno alle imprese e all'economia territoriale.