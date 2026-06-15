IMU 2026, scadenza in arrivo: domani il termine per il versamento della prima rata

Il Comune di Rimini ricorda che entro martedì 16 giugno va pagato l’acconto per abitazioni, terreni e immobili non esenti

Scade domani, martedì 16 giugno, il termine per il versamento della prima rata dell’imposta IMU 2026.

Entro questa data è richiesto il versamento della rata di acconto Imu per le seguenti categorie di immobili: abitazioni diverse dall’abitazione principale; abitazioni principali di lusso (categorie catastali a/1, a/8, a/9); tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni ed aree edificabili) non oggetto di esenzione.

Per il 2026 sono valide le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale del dicembre 2024 e consultabili alla pagina del portale comunale al seguente link https://www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/atto-normativo/aliquote-e-detrazioni-imu

Alla pagina https://www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/calcolo-online-dellimposta è a disposizione una procedura di calcolo online che permette di determinare l’imposta corretta.

Con particolare riferimento al versamento IMU sulle aree edificabili, trattandosi di casistiche più complesse, l'Ufficio Tributi sugli immobili mette a disposizione un proprio tecnico, che è possibile contattare telefonando allo 0541/704180.

L'Amministrazione ricorda l’orientamento rigoroso della giurisprudenza per cui è prevista la presentazione della dichiarazione IMU per tutte le esenzioni ed agevolazioni, pena decadenza dal beneficio. La dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel corso del 2025 deve essere presentata entro il 30 giugno 2026 .