In arrivo 18 nuove colonnine ricarica auto elettriche, in 4 comuni: c'è anche San Leo

Le colonnine installate a Riccione, Bellaria Igea Marina, San Clemente e San Leo

Cresce nel riminese il numero di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. A Riccione, Bellaria Igea Marina, San Clemente e San Leo saranno attivati 18 nuovi dispositivi a ricarica rapida, una parte degli oltre cinquanta che saranno installati da Hera Comm in tutta la Romagna nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto riguarda l’installazione di infrastrutture per la ricarica ad alta potenza (maggiore o uguale a 90 kW), che consentono una ricarica completa del veicolo in circa 45 minuti. L’obiettivo è dare nuovo impulso alla mobilità elettrica grazie a una rete di ricarica efficiente, facilmente accessibile e attiva anche nelle aree in cui la copertura è al momento discontinua. Le nuove colonnine, accessibili anche a persone con mobilità ridotta, prevedono anche l’integrazione di un dispositivo POS per il pagamento della sessione di ricarica direttamente con carta di credito, a vantaggio anche di turisti e visitatori di passaggio. «Quando parliamo di auto elettrica, i dati di mercato di tutti i principali paesi europei ci confermano che la direzione da seguire è segnata: il nostro Paese si inserisce, gradualmente, in questo trend di sviluppo – spiega Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm. – Le nuove colonnine a ricarica veloce che attiveremo quest’anno in Romagna, con il sostegno del Pnrr, renderanno più efficiente la rete Hera Ricarica, trasformandola in una infrastruttura composta al 25% da dispositivi fast charge evoluti, alimentati totalmente da energia rinnovabile. Una spinta verso la decarbonizzazione che conferma l’impegno del nostro Gruppo per un’economia in cui sostenibilità e competitività si integrano».