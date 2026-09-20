In attesa di Osteria Grande-Imolese, Rimini in vetta da solo. Pietracuta e Novafeltria sconfitte

Il Santarcangelo trova il primo punto della stagione: 1-1 a Fratta Terme. Castenaso regola 1-0 la Sammaurese

In attesa del posticipo tra Osteria Grande e Imolese, che si gioca alle 19, il Rimini è in vetta in solitaria a punteggio pieno, a 12 punti: i biancorossi superano 3-0 il Russi al Neri, con le reti di Nava, Carmona e Piazze. Quattro vittorie, 10 gol fatti e zero subiti per i ragazzi di Gadda, finora dominanti. Non brilla invece la Sammaurese, sconfitta 1-0 dal Castenaso: decide un gol al 48' di Mura. Le squadre chiudono in dieci per le espulsioni di Misuraca e Jammeh. A dieci punti in classifica c'è il sorprendente Massa Lombarda, che rimonta il Futball Cava Ronco Forlì (2-1): i forlivesi rimangono il fanalino di coda del girone, ancora a secco di punti. Primo punto invece per il Santarcangelo grazie al gol di Muratori: con la Fratta Terme finisce 1-1. Deludono Pietracuta e Novafeltria. I rossoblù di Fregnani si illudono con il gol di Sapori al 24', ma subiscono la rimonta del Sanpaimola, che vince 2-1. Il Novafeltria viene sconfitto 2-0 dalla Comacchiese e si ritrova in zona playout. Sorride invece la Savignanese, che vince in trasferta sul campo della Valsanterno: decide Pertutti (0-1).

Castenaso - Sammaurese 1-0

CASTENASO: Vitali, Magli, Magliozzi, Canova (15' st Arseni), Farini, Caselli, Monti, Colli (35' st Ghiselli), Mura (27' st Castellacci), Jammeh, Mekhchane (18' st Ganzaroli). A disp.: Tapinassi, Busi, Alberti, Del Bianco, Guidi. All.: Regno.

SAMMAURESE: Ravaioli, Scanagatta, Ponticelli (38' st Rizzo), Tamburini (30' st De Vincenzo), Donati (45' st Nicolini), Volonghi (16' st Garavini), Misuraca, Santoni (30' st Cangini), Merlonghi, Bonandi, Mambelli. A disp.: Zangheri, Paganelli, Baiardi, Sancisi. All.: Benedetti.

ARBITRO: Ginolfi di Lodi.

RETI: 3' st Mura.

AMMONITI: Canova, Bonandi.

ESPULSI: 10' st Misuraca, 14' st Jammeh.

Classifica

Rimini 12, Massa Lombarda 10, Imolese 9, Medicina Fossatone 8, Castenaso 7, Sammaurese, Savignanese, Sanpaimola 6, Osteria Grande, Pietracuta e Russi 5; Fratta Terme, Novafeltria 4, Valsanterno 2, San Marino, Santarcangelo 1, FUtball Cava Ronco Forlì 0.