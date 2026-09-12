In bici nel nome di Marco Pantani: il memorial 2026 è partito da Riccione
A dare il via alla gara l'assessore Imola
Al via questa mattina la 23ª edizione del Memorial Marco Pantani: un suggestivo lancio di oltre 100 colombi viaggiatori ha accompagnato la partenza della carovana ciclistica e dei suoi corridori provenienti da tutto il mondo. Ai nastri di partenza erano presenti 25 formazioni internazionali con oltre 170 ciclisti. A dare il segnale di partenza è stato l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola.
La prestigiosa gara internazionale per professionisti, che si snoda su un percorso di 192 chilometri tra il mare di Riccione e l’entroterra romagnolo, è organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con il patrocinio del Comune di Riccione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Panathlon Club Cesena. Una manifestazione che riporta i campioni del pedale sulle strade dove Marco Pantani è cresciuto e si è allenato. La competizione si conferma anche nel 2026 come prova della Coppa Italia delle Regioni, circuito nato per unire il grande ciclismo agonistico alla promozione e valorizzazione del territorio.