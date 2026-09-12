In bici nel nome di Marco Pantani: il memorial 2026 è partito da Riccione

A dare il via alla gara l'assessore Imola

Al via questa mattina la 23ª edizione del Memorial Marco Pantani: un suggestivo lancio di oltre 100 colombi viaggiatori ha accompagnato la partenza della carovana ciclistica e dei suoi corridori provenienti da tutto il mondo. Ai nastri di partenza erano presenti 25 formazioni internazionali con oltre 170 ciclisti. A dare il segnale di partenza è stato l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola.

PH CASALBONI

La prestigiosa gara internazionale per professionisti, che si snoda su un percorso di 192 chilometri tra il mare di Riccione e l’entroterra romagnolo, è organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con il patrocinio del Comune di Riccione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Panathlon Club Cesena. Una manifestazione che riporta i campioni del pedale sulle strade dove Marco Pantani è cresciuto e si è allenato. La competizione si conferma anche nel 2026 come prova della Coppa Italia delle Regioni, circuito nato per unire il grande ciclismo agonistico alla promozione e valorizzazione del territorio.