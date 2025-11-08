In Brasile pole di Norris, Kimi Antonelli super: è secondo davanti a Leclerc

Risultati sorprendenti: Verstappen 16esimo, Hamilton 13esimo, Hadjar quinto

Tante emozioni nelle qualifiche del Brasile, con la sorprendente eliminazione di Max Verstappen nel Q1: il pilota Red Bull partirà 16esimo, mentre il compagno di squadra Tsunoda è 19esimo. Delusi anche i due rivali storici Fernando Alonso e Lewis Hamilton, che non passano il Q2: al via saranno undicesimo e tredicesimo. Nel Q3 pole di forza di Lando Norris, grande favorito per la gara di domani. Ma i grandi protagonisti delle qualifiche sono Kimi Antonelli, straordinario secondo, un Charles Leclerc strepitoso nel portare in alto una Ferrari parsa in grande difficoltà e infine Hadjar, quinto dietro a un Piastri apparso veramente sottotono.