In campo l'Eccellenza: San Marino a Cattolica con la Fratta, il Pietracuta cerca la prima vittoria

I rossoblù impegnati sul campo del Futball Cava Ronco Forlì ancora a secco di punti

Dopo i due anticipi di sabato pomeriggio, la terza giornata del girone B di Eccellenza vede come campo principale Santarcangelo, teatro della sfida tra i clementini e il Rimini. L'Imolese, in vetta con il Rimini a punteggio pieno, fa visita al Sanpaimola, che in casa ha conquistato la vittoria nel primo turno di campionato, a spese del Futball Cava Ronco Forlì, che invece è partito con il freno a mano tirato. Zero punti per i biancorossi forlivesi che oggi ospitano il Pietracuta, reduce da due pareggi con Osteria Grande e San Marino: l'undici di Fregnani cerca quindi il primo hurrà della stagione.

A casa San Marino si è tirato invece un sospiro di sollievo: dopo lo 0-6 con la corazzata Imolese (che ha praticamente smesso di giocare con venticinque minuti di anticipo altrimenti il passivo per i sammarinesi sarebbe stato più pesante), la squadra ha mostrato compattezza e carattere nella trasferta di Pietracuta, non subendo gol pur finendo in nove uomini. I Titani oggi ospitano a Cattolica la Fratta Terme, a zero punti assieme al Futball Cava Ronco e al Santarcangelo. La Savignanese, dopo la sconfitta beffa di Castenaso, torna a Savignano per la gara con il Massa Lombarda; la sorprendente Osteria Grande testerà la propria forza con il Medicina Fossatone. Infine la Sammaurese: i giallorossi cercheranno la prima vittoria in casa della stagione, contro la Comacchiese.

QUI PIETRACUTA Fregnani può sorridere: in difesa ritrova Tiraferri, Guidi e Medici, oltre al secondo portiere Mattei. Mani rientrebbe dalla squalifica, ma è out per infortunio come Galassi e Proverbio. Rivi torna tra i convocati: Fregnani non dovrebbe rischiarlo dal primo minuto. Il tecnico rossoblù schiererà il 4-3-3: Pollini; Tiraferri, Guidi, Bellucci, Faeti; Fabbri, Zanni, Mussoni; Sapori, Gessaroli, Sensoli.

QUI SAN MARINO Lasagni ha l'intera rosa a disposizione, a cui si aggiunge Fabio Cuomo: il fratello Angelo potrebbe tornare in difesa. Mancheranno solo i due squalificati, Buceac e Tesse. Lasagni confermerà il 4-2-3-1 visto a Pietracuta, schierando: Passaniti; Curbat, Bracelli, Mechetti, A.Cuomo; Papa, F.Cuomo; Memoli, Macchitella, Cestra; Coroama.