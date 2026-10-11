Eccellenza, il Santarcangelo alla prova Savignanese: ma anche Pietracuta e Novafeltria cercano risposte

Il Pietracuta ospita la Fratta Terme, Novafeltria in trasferta a Russi. Al Calbi per il San Marino c'è la Valsanterno

Mentre il Rimini continua a mietere vittorie, le squadre "vicine" hanno bisogno di dare la svolta alla propria stagione. A partire dal Santarcangelo, ancora a secco di vittorie. Oggi al Mazzola arriva una Savignanese in forma, reduce dalla vittoria casalinga con il Novafeltria: è un avversario solido, attento alla copertura degli spazi difensivi, temibile in ripartenza. Il Santarcangelo avrebbe bisogno di un'iniezione di esperienza a centrocampo, reparto nevralgico le cui chiavi sono state affidate al giovane novafeltriese Giorgini, peraltro reduce da un campionato giocato nei ruoli di mezzala e trequartista; ma dicembre è ancora lontano. La squadra avrà però una motivazione extra: la determinazione del suo tecnico, Alessandro Mastronicola, alle prese con un delicato problema di salute, ma deciso a non mollare la sfida sportiva di portare i clementini alla salvezza. In casa Novafeltria, oggi a Russi, c'è invece da sfatare il tabù trasferta. In campionato tre partite lontano da Secchiano e tre sconfitte. A preoccupare, oltre l'emergenza infortuni, anche le prestazioni poco brillanti in casa di Comacchiese e Savignanese. Il Pietracuta di Luca Fregnani, che con la vittoria di domenica a Massa Lombarda ha rilanciato la propria candidatura in ottica playoff, ha il problema opposto dei cugini: quest'anno al Bindi non ha mai vinto e oggi sfida una Fratta Terme in forma, che dopo due sconfitte nelle prime due gare, è ora in serie positiva da quattro turni. E poi c'è il San Marino. Squadra che subisce pochissimi gol, tolto l'esordio shock con l'Imolese, ma che non tira mai in porta. Basterà Agogo a rivitalizzare la manovra offensiva, con qualche giocata sulle fasce? Oggi al Calbi arriva la Valsanterno, matricola che zitta zitta sta raccogliendo fieno da mettere in cascina per i tempi più duri. Ai Titani servirebbe la vittoria, anche per togliersi quel "meno" davanti ai punti in classifica. Oggi è solamente la settima giornata, ma qualche risposta dovrà arrivare: il tempo del rodaggio è oramai finito.

QUI NOVAFELTRIA La bella notizia è il ritorno agli allenamenti di Piva, che sarà portato in panchina a titolo di firma. Mancini avrà a disposizione un rinforzo: Alex Rama, centrocampista classe 2006 di nazionalità albanese, che ha giocato nei settori giovanili di Rimini, Spal e Ascoli. Ancora out Vernazzaro e Frihat, oltre al lungodegente Astolfi. Massimo Mancini schiererà il 4-3-3: Balducci; Guerra, Nucci, Renzi, A.Pavani; Pasquini, Giacobbi, Castellani; Galli, F.Mancini, Cecchetti.



QUI PIETRACUTA Squalificato Sapori, Fregnani non può disporre di Pollini, Mani, Celli e Cesarini. Da valutare le condizioni dei tre nazionali: Sensoli, Marianucci e Domeniconi. Fregnani schiererà il 4-4-2: Mattei; Tiraferri, Guidi, Bellucci, Faeti; Galassi, Fabbri, Zanni, Proverbio; Rivi, Gessaroli.



QUI SANTARCANGELO Tegola per i clementini, che non potranno contare sull'attaccante esterno Satalino, fermo per infortunio. Rientra dopo la nazionale il centrocampista Meloni ed è pronto anche Lepri. Probabile una maglia da titolare per entrambi. Mastronicola schiererà il 4-3-3: Golinucci; Brolli, Jaupi, Zaghini, Domeniconi; Lepri, Giorgini, Meloni; Muratori, Foschi, Fuchi.



QUI SAN MARINO Un solo assente, il portiere Passaniti, che tornerà disponibile la prossima settimana. Confermato tra i pali Munari, brillante contro il Rimini. Tesserato il 2007 Valerio Stirpe, centrocampista difensivo con esperienza nei vivai di Crotone e Pescara. Forchino schiererà il 4-2-3-1: Munari; Gentili, Bracelli, Mechetti, Tesse; Papa, Pina Nunes; Agogo, Macchitella, Cestra; Traini.