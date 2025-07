In Emilia si svolge un cammino che unisce fede e mistero | Ecco da dove parte e come si chiama

Cammino spirituale da Rimini alla Verna: 110 km tra borghi, conventi, natura sacra e storia francescana. Emozioni autentiche.

IlCammino di San Francesco da Rimini alla Verna èun percorso di fede tra natura e storia lungo circa 110–115 km che attraversa la provincia riminese e le prime colline toscane. Inaugurato nel 2013 per celebrare l’800° anniversario del passaggio di San Francesco in Valmarecchia, questo cammino unisce luoghi sacri, panorami mozzafiato e antiche tradizioni legate al Santo d’Assisi. Perfetto per chi cerca un’esperienza autentica, tra fede e riflessione, lontano dal turismo di massa.

Il percorso e le tappe

Il cammino si snoda in 5 tappe principali:

Rimini–Villa Verucchio (22 km): partenza al Tempio Malatestiano, passando per Covignano, dove sorge il Santuario di Santa Maria delle Grazie e il cipresso piantato, secondo la tradizione, da San Francesco stesso. Villa Verucchio–San Leo (20–23 km): lungo il fiume Marecchia, raggiungendo San Leo, borgo medievale dove il conte Orlando Catani donò a Francesco il Monte della Verna nel 1213. San Leo–Sant'Agata Feltria (21 km): tra colline e borghi incantati, fino all’antica Rocca Fregoso. Sant'Agata Feltria–Balze/Verghereto (22 km): percorso panoramico ai piedi del Monte Fumaiolo. Balze–La Verna (22–25 km): l’ultima tappa porta al Santuario della Verna, dove Francesco ricevette le stimmate nel 1224.

Il cammino è segnato con la Tau gialla e la segnaletica CAI bianca e rossa, partecipa al progetto regionale “Cammini e Vie di Pellegrinaggio”. È pensato per escursionisti preparati, con dislivelli cumulativi fino a +4700 m in circa 120 km. L’itinerario attraversa paesaggi incontaminati, borghi medievali, eremi francescani, chiese e boschi sacri, con strutture ricettive lungo ogni tappa.

Significato e suggestione

Il Cammino da Rimini (porta al mare Adriatico e snodo storico) alla Verna offre un'esperienza che fonde spiritualità, cultura e natura.Lungo il tragitto si possono incontrare conventi medievali, come quello di Villa Verucchio con il cipresso pluri-secolare, eremi come Sant’Igne ai piedi della rupe di San Leo, e boschi silenziosi nelle prime valli appenniniche. Il tratto finale verso La Verna conduce al cuore mistico del percorso: qui la natura è sacra, la foresta è monumentale e il Santuario trasuda devozione per la stromatica vertigine dell’incontro con Dio.