In gita scolastica a Rimini, lanciano sassi contro le trans: avevano anche un coltello

Due giovani sono stati denunciati

Lo scorso weekend due giovani di 19 anni, a Rimini in gita scolastica, sono finiti nei guai, dopo aver lanciato sassi contro le transessuali in viale Regina Margherita. I fatti sono avvenuti di notte. Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta, proprio su segnalazione delle transessuali prese di mira, fermando i due ragazzi, entrambi di nazionalità italiana, e trovandoli in possesso della fionda usata per scagliare i sassi e di un coltello di circa 20 cm. Sono stati così denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Gli agenti della Polizia Locale hanno poi avvisato dell'accaduto i docenti accompagnatori della comitiva scolastica.