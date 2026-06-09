In marcia da Sant'Agata Feltria, 200 partecipanti alla quarta Camminata per la Vita

L'iniziativa organizzata dall'associazione AcquaChiara

Grande partecipazione domenica scorsa (7 giugno) alla quarta Camminata per la Vita, evento organizzato dall'associazione AcquaChiara in collaborazione con Aovam, con il patrocinio del Comune e il supporto della pro loco di Sant'Agata Feltria, il comune che ha ospitato l'edizione 2026 della camminata. L'iniziativa ha richiamato così 200 partecipanti e ha permesso di raccogliere un importante contributo economico, grazie alle quote di iscrizione e alle numerose donazioni arrivate sia da privati cittadini, sia da attività del territorio. Il ricavato sarà interamente devoluto al reparto di oncologia dell’ospedale di Novafeltria per l’acquisto di nuove attrezzature. La manifestazione si è svolta lungo un percorso tra i paesaggi dell’Appennino romagnolo, con partenza da piazza Garibaldi e arrivo al parco Pegli, dove si è tenuto il pranzo conclusivo.

I ringraziamenti di AcquaChiara

Un ringraziamento doveroso va al Nostro dott. Lorenzo Menghini.

AcquaChiara nasce da un suo desiderio, dalla necessità di avere nella nostra vallata un gruppo di Donne che hanno affrontato il percorso oncologico di cancro al seno. Mettersi al servizio di chi entra nel vortice del percorso oncologico, far sapere di non essere soli, per cercare, se si può, di alleggerire anche quelle giornate più dure...

In questa giornata ricordiamo con affetto Anna Zatta che insieme al marito Oddo Triani e tanti volontari hanno dato vita all’associazione AOVAM con cui collaboriamo strettamente e continuano a sostenerci nelle nostre attività. Non dobbiamo dimenticare che se nell’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria possiamo usufruire del Day Hospital oncologico, lo dobbiamo proprio a loro.

Ringraziamo per la collaborazione l'associazione il Punto Rosa di Santarcangelo e l’associazione Crisalide di Rimini, in modo particolare Anna per la cooperazione e il sostegno.

Grate della presenza della dott.ssa Elisa Bartolucci, del dott Gianluca Frisoni, direttore del reparto di chirurgia senologica dell’ospedale Franchini di Santarcangelo e della sua equipe e all'insostituibile Grazia. Vi siamo Riconoscenti per la professionalità e la sensibilità con cui ci avete accompagnato in un momento così delicato della nostra vita.

Ringraziamo il dott Giuseppe Melucci, direttore dell’Unità Operativa di Prevenzione Oncologica dell’ospedale Infermi di Rimini e la dottoressa Rosita Impagniatello Responsabile di Struttura Semplice di Novafeltria, Cattolica e Riccione per essere stati con noi e in modo particolare per averci accolto ed inserito nello sviluppo dei loro progetti. Abbiamo già collaborato Insieme realizzando due incontri con gli alunni delle classi quinte del Tonino Guerra per sensibilizzare i nostri ragazzi alla prevenzione. È stato solo un primo passo.

Con animo commosso Ringraziamo il Sindaco Goffredo Polidori e tutta l'amministrazione comunale di Sant’agata Feltria per averci ospitato nella nostra 4° Camminata per la Vita.

Ringraziamo la Pro loco, l'associazione Fili di Solidarietà, le attività commerciali, la Parrocchia, le forze dell’ordine; tutti coloro che hanno collaborato per rendere questo giorno indimenticabile.

Ringraziamo il Team Runner di Maciano che ad ogni camminata ci aiuta con il loro sostegno e partecipazione.

Antonio Piccinini che è diventato il nostro fotografo ufficiale.

Ringraziamo tutti gli amici e amiche e i nostri famigliari che ci hanno sempre supportato e sopportato in questa nostra avventura.

Infine...un grazie di cuore a tutti Voi che ancora una volta avete scelto di fare un pezzetto di strada insieme a Noi.