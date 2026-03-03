In Prefettura per le pratiche, donne molestate dal funzionario: chiesto il rinvio a giudizio

L'uomo, non più in servizio, è stato denunciato la scorsa estate

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio di un ex funzionario della locale Prefettura, accusato di aver molestato donne straniere. L'indagine, seguita dal sostituto procuratore Davide Ercolani, era partita in estate a seguito della denuncia di una vittima. L'accusa è violenza sessuale, aggravata dall'aver commesso il fatto con violazione dei doveri di pubblica funzione. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, attraverso video e documenti fotografici raccolti dalla Squadra Mobile, l'ex funzionario ha molestato donne di origine straniere che si erano rivolte a lui per pratiche burocratiche. L'indagato, difeso dalle avvocate Claudia Puzone e Arianna Zanetti del Foro di Rimini, durante l'interrogatorio aveva ammesso gli addebiti, esprimendo pentimento e offrendo un risarcimento.