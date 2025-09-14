In Prima Categoria è subito Sant'Ermete show: Capriotti bis, Gatteo battuto 3-1

L'attaccante subito protagonista con una doppietta

Sant'Ermete - Gatteo 3-1



S.ERMETE: Filippi, Fratta (25' st Tosi Brandi), Radu, Castiglioni, Pasquinelli, Fornari (33' st Landi), Succi (8' st Dragovoja), Montevecchi, Pironi (14' st Carlini), Capriotti, Fabbri (40' st Pagliarani). A disp.: Bannini, Rota, Proietti, Pazzini. All.: Donati.

GATTEO: Bocchini, Scagnelli, M. Cordatore, S. Cordatore (45' st Santarini), Zanghi, Polverelli (20' st Biondi), Bertozzi (35' st Neviller), Mercuri (43' st Zermian), Fall, Tadzhybayev (40' st Abbondanza), Moamed. A disp.: Tufano, Montesi, Jabi, Giunchi. All.: Belluzzi.

ARBITRO: Scardovi di Faenza.

RETI: 5' pt, 38' st Capriotti, 19' st Fabbri, 22' st Tadzhybayev (rig.).

AMMONITI: Fratta, Montemaggi, Landi.

SANT'ERMETE Esordio positivo in campionato per il S. Ermete che supera 3-1 il Gatteo tra le mura amiche. I verdi si sono dimostrati letali nelle ripartenze con un'ottima compattezza di squadra. L'allenatore Donati mantiene l'impianto di gioco già visto in coppa con un'unica variante nell'undici iniziale: Pironi al posto di Carlini. Dopo una mini-fase di studio il S. Ermete la sblocca quasi immediatamente. Il portiere Filippi lancia lunghissimo, sponda di Fabbri e Capriotti con un pallonetto perfetto scavalca Bocchini. I verdi hanno l'occasione per il raddoppio al 15' sempre in velocità con Pironi (lanciato da Capriotti) ma il destro dell'esterno viene arpionato da Bocchini. Poco più tardi il metronomo Succi ci prova con un destro da fuori. Al 21' è il turno di Pironi che rientra sul mancino ma calcia alto. Il Gatteo, sotto di due gol, a inizio ripresa esce meglio dai blocchi ma l'intensità cala così come le occasioni. I padroni di casa però raddoppiano: al 64' Filippi rinvia ancora lungo, Capriotti questa volta ricambia il favore a Fabbri che con un diagonale chirurgico segna il 2-0. Nemmeno il tempo di festeggiare che gli ospiti accorciano le distanze dal dischetto con Tadzhybayev. Il S. Ermete sa gestire senza perdere la bussola e dopo una zampata all'esterno di Fornari arriva il gol sentenza. E' l'83', assist direttamente di Filippi dalla porta a scavalcare tutta la difesa e a servire Capriotti che sigla la sua doppietta personale.

Luca Filippi

Addetto stampa e comunicazione S. Ermete