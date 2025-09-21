In Promozione è testa a testa tra Misano e Savignanese. Diegaro, Novafeltria e Riccione dietro la lavagna

Il Gambettola ferma il Cervia sul pari per 0-0, stesso risultato tra Reno e Bellariva. Stella show sul Bellaria Igea Marina

La quarta giornata del girone D di Promozione registra il duello in vetta tra Misano e Savignanese. I misanesi si sbarazzano agevolmente del Civitella, la Savignanese fatica contro un buon Novafeltria, che ancora paga dazio ai clamorosi errori di mira. I gialloblù, assieme al Diegaro e al Riccione, finiscono dietro la lavagna in questo primo scorcio di stagione. Il Riccione viene sconfitto 1-0 dal Bakia, il Diegaro evita nel finale la sconfitta con la matricola Roncofreddo. Starna para un rigore e il Bellariva esce indenne dalla trasferta sul campo della Reno. Risultato ad occhiali anche tra il Gambettola e il Cervia, seconda forza del campionato assieme al Roncofreddo. Tre punti pesanti per la Stella, che infligge il poker al Bellaria Igea Marina.

Bakia - Riccione 1-0



BAKIA: Hysa, Ugone (28' st Bandieri), Polini, Fiaschini, Foschi, Canarecci (40' st Baroni), Bravaccini, Vitalino (20' st Qatja), Pulzetti (20' st Toromani), Fe.Nava (28' st Grassi), Lorenzini. A disp.: Giustore, Fr.Nava, Guagneli, G.Giunchi. All.: Durante.



RICCIONE: Barbanti, Difino (3' st Gabriele), Giunchi (48' st Tonini), Serafini, Manfroni, Sottile, Ambrosini (22' st Pierri), Mussoni (19' st Imola), Pasolini, Cremonini, Diop (41' st Bellavista). A disp.: Crescentini, Fraternali, Labudiak, Groppi. All.: Bucci.



ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 17' st Lorenzini.

AMMONITI: Foschi, Vitalino, Difino, Bravaccini, Polini, Bandieri.

ESPULSI: 34' st Sottile e Fiaschini.



Diegaro - Roncofreddo 2-2



DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (12' st Torelli), Donati, Tamburini, Mazzuoli (35' st Maiolani), Scarponi, Casalboni (12' st Fiumana), Bonandi, Pasini (1' st Ensini). A disp.: Vitali, Giacalone, Giorgini, Malewski, Savini. All.: Giorgi.



RONCOFREDDO: Fabbri, Gega, Tourè, Si.Brigliadori, Scarponi, Lessi (32' st Guiducci), Khayat, St.Brigliadori (1' st Strada), Collini, Brighi (32' st Vivo), Kurti (16' st Ventrucci). A disp.: Smeraldi, Zanni, Nasolini, Benvenuti. All.: Freschi.



ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 8' pt Pasini, 41' pt Kurti, 43' pt Touré, 43' st Scarponi (rig.).



Gambettola - Cervia 0-0



GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Zannoli, Diedhiou, Turci (32' st Rushiti), Raimondi, Gessi (16' st Camaj), Cicognani, Zavatta (32' st Loreto), Pertutti, Longobardi. A disp.: De Donato, Beaulardi, Piraccini, Zaghini, Dhepa, Torroni. All.: Rossi.



CERVIA: Fusconi, A.Mazzarini, Rizzo (15' st Gazzoni), Mazzotti, Vesi, Drudi, Zoffoli, Merloni (39' st Di Gilio), F.Mazzarini (15' st Valdinoci), Melandri, Masciullo (22' st Rakaj). A disp.: Borrillo, Marangoni, Maltoni, Biondi, Ndreu. All.: Montanari.



ARBITRO: Izzo di Faenza.

AMMONITI: F.Mazzarini, Rossi, Montanari.

Misano - Civitella 4-0

MISANO: Orsini, Laro, Bacchiocchi, Gudenzoni (15' st Politi), Rossi (31' st Tamai), Cecci, Tamagnini (15’ st Alvisi), Kolpachkov (26' st D’Adamo Sandri), Torsani (26’ st Camara), Simoncelli, Pecci. A disp.: Conti, Valeriani, Cesarini, Maltoni. All.: Muratori.

CIVITELLA: Vestrucci, Giulianini, Gregori, Poggi (31' st Shotwell), Ricci, Bergamaschi, Bastianelli (19' st Barducci), Fazzini, Lucarelli (35' st Biondini), Monti (31' st Nannetti), De Pascalis (19' st Ruscelli). A disp.: Olivucci, Bara, Tshomi, Riviello. All.: Gardini.

ARBITRO: Tassi di Forlì

RETI: 28' pt Cecci, 1' st Pecci, 12' st Tamagnini, 22' st Pecci.

AMMONITI: Lucarelli, Cecci, Gardini, Gregori.

ESPULSO: 12' st Fazzini.

Reno - Bellariva 0-0

RENO: Golinucci, Gabelli, Massa (10' st Giordano), Patti (23' st Simeoni), Alberi, Corrado, Lizambri (41' st Taddei), Ponticelli, Bagnolini (33' st Salif), Andrini (17' st Quarta), Podo. A disp.: Lenzi, Taroni, Bazzocchi, Amadou. All.: Benedetti.

BELLARIVA: Starna, Fabbri, S.Ronci, Medi (19' st Magrotti), Fini, Tonini, F.Ronci (28' st Gennari), G.Zamagni, Piastra (38' st Bordoni), Marchionni (44' st Rattini), Bargelli. A disp.: Fontana, Cruz, Gianfrini, Pauri, Berlini. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Festa di Faenza.

AMMONITI: Patti, Gabelli, Podo, Bordoni, S.ROnci.



Stella - Bellaria 4-1



STELLA: Temeroli, Belletti (7' st Fantini), Betti, Alvisi, Gabrielli (30' st Maioli), Tani (7' st Celli), Marconi, Bartolani (25' st Tentoni), Greppi (18' st Ulloa Brito), Pigozzi, Belloni. A disp.: Ferri, Guidomei, Marchini, Del Prete. All.: Bianchi.



BELLARIA: Berardi, Caverzan (1' st D'Orsi), Zammarchi, Righini, Zamagni, Pasolini, Cristiani (12' st Grossi), Facondini, Zarrelli (29' st Falchero), D'Elia (24' st Loi), Muci (24' st Conti). A disp.: Tosi, Carbonara, Zanotti, Vitali. All.: D'Agostino.



ARBITRO: Martini di Ravenna.

RETI: 8' pt Greppi, 9' st Marconi, 14' st Belloni, 30' st Fantini, 40' st Falchero.

AMMONITI: Gabrielli, Facondini, Righini, Berardi.

Anticipi

Bagnacavallo - Spiv 0-0

Savignanese - Novafeltria 1-0

Classifica

Misano e Savignanese 10, Cervia United e Roncofreddo 7, Stella 6, Bakia, Bagnacavallo, Spiv, Bellariva, Gambettola e Reno 5; Diegaro, Riccione, Novafeltria, Civitella 3; Classe 1, Bellaria Igea Marina 0.