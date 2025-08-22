In ricordo di Laura Benvenuti: tanti artisti sul palco dell'Arena Francesca da Rimini

Appuntamento il 27 agosto dalle 21: "Ci riuniamo nel ricordo di Laura: portiamo il suo messaggio attraverso la sua musica"

Il 27 agosto, presso l’Arena Francesca da Rimini, con inizio alle ore 21.00, tanti amici e amiche insieme in un concerto per celebrare Laura Benvenuti e la sua musica, a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Nel giorno della sua nascita, avrebbe compiuto 50 anni, gli artisti riuniti vogliono ringraziarla di tutta la bellezza che ha donato, tra parole, note e messaggi d’amore universali.

“Questa serata nasce dal desiderio di riunire intorno al ricordo di Laura gli amici ed amiche che l’hanno accompagnata nel suo percorso artistico - dicono gli organizzatori Andrea Bolognesi, Chiara Raggi, Massimo Marches - Vogliamo continuare a portare il suo messaggio attraverso la sua musica, come lei avrebbe voluto, come le sarebbe piaciuto: un tentativo di toccare l’animo di chi la ascolta. Questo concerto sarà un viaggio a più voci attraverso la sensibilità e la capacità di guarire i cuori che Laura aveva e che ha sempre veicolato attraverso la Musica”.

Sul palco saliranno Andre Alessi, Riccardo Amadei, Andrea Amati, Alberto Bastianelli, Andrea Bolognesi, Lia Celi, Cristina Di Pietro, Bob Dusi, Claudia Erba, Gianluca Fabbri, Sara Jane Ghiotti, Roberto Giannini, Giuseppe Guarino, Federico Lapa, Massimo Marches, Federico Mecozzi, Simone Migani, Gianluca Morelli, Andrea Monticelli, Francesco Mussoni, Giuseppe Novelli, Alessandro Pagliarani, Anselmo Pelliccioni, Annalisa Penzi, Chiara Raggi, Massimo Roccaforte, Massimiliano Rocchetta, Lorenzo Semprini, Bogdan Scotto D'Aniello, Daniele Torri, Cristina Vitri.

L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno di Sgr e in collaborazione con Arop. L’ingresso è libero.