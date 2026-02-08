Pietro, l'eroe sorridente: il poliziotto di Rimini che ha salvato una 95enne da morte sicura

"Aiuto, aiutatemi": il grido disperato. L'intervento di soccorso all'anziana che rischiava morte da ipotermia

La vicenda è avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio: un poliziotto ha salvato una 95enne riminese da morte sicura, per ipotermia. La Questura, nei giorni scorsi, ha pubblicato sui social la foto della signora e dell'agente che è intervenuto a soccorrerla: il suo nome è Pietro. L'agente stava tornando a casa dopo il turno, quando ha sentito una flebile voce pronunciare una richiesta di soccorso: "Aiuto, aiutatemi". Non è stato facile individuare da dove provenisse quel lamento. L'agente ha raggiunto il cortile dell'abitazione della 95enne, che era caduta e si era procurata fratture, rimanendo ore sotto la pioggia e al freddo. Il poliziotto l'ha coperta con la giacca e poi con una coperta, rivenuta velocemente, per poi chiamare i soccorsi. "Giunti i sanitari, la signora è stata portata in ospedale dove le sue condizioni sono migliorate. Bravo Pietro!", si legge nella nota della Questura. Grazie all’intervento tempestivo dell’agente, è stata evitata una tragedia.

