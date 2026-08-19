In vacanza a Rimini con la fidanzata, ma deve scontare 2 mesi di reclusione: arrestato

Il giovane arrestato per l'esecuzione di un ordine di carcerazione è stato rintracciato al parco Cervi

Ieri (martedì 18 agosto) la Polizia ha arrestato a Rimini un tunisino di 29 anni, destinatario di un ordine di carcerazione dalla durata di due mesi, per il reato di ricettazione. Gli accertamenti sul giovane hanno portato all'individuazione dell'hotel in cui era alloggiato, a Marina Centro. Gli agenti hanno trovato una ragazza, poi risultata la sua fidanzata, che alla vista degli operatori ha cercato di mettersi in contatto con una persona, attraverso una telefonata. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che l'hanno identificata. Lei ha rivelato di essere in compagnia del 29enne ricercato, che al momento non era presente. Si trovava infatti al Parco Cervi. Lì è stato raggiunto e arrestato. Ora si trova nel carcere di Casetti di Rimini.